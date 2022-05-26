Амурский ГХК в апреле 2022 года
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MB0qbWXJpOo
В апреле 2022 года продолжились работы по реализации проекта строительства объектов Амурского газохимического комплекса.
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