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Амурский ГХК в апреле 2022 года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MB0qbWXJpOo

В апреле 2022 года продолжились работы по реализации проекта строительства объектов Амурского газохимического комплекса.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MB0qbWXJpOo

строительство, Амурский ГХК
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