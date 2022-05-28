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Дорожное строительство

В Санкт-Петербурге открыли ж/д путепровод над Пулковским шоссе после реконструкции

 © www.spb.kp.ru

В Санкт-Петербурге открыли железнодорожный путепровод над Пулковским шоссе после реконструкции. Новая переправа должна разгрузить ж/д транспорт и расширить Пулковское шоссе до четырех полос в сторону города. Через нее уже открыли движение поездов. Из морского порта по путепроводу проехал грузовой состав с контейнерами.

У переправы построят боковые проезды, две автобусные остановки с карманами, наземный пешеходный переход. На территории планируется организовать велодорожки, установить наружное освещение, светофорные посты. По предварительным расчетам, проект могут завершить к концу 2023 года

 © www.spb.kp.ru
Источник: https://www.spb.kp.ru/online/news/4...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Санкт-Петербург, мосты
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