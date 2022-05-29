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Дорожное строительство

РЖД начала строительство двух новых тоннелей по направлению к портам Находки

 © gudok.ru

ОАО «РЖД» начало строительство двух новых тоннелей в Приморье по направлению к тихоокеанским портам Находки.

Участок Шкотово — Смоляниново — одно из «барьерных» мест в Приморье. Сейчас на сложном рельефе требуется использовать подталкивающие локомотивы для движения грузовых составов, что снижает пропускную способность перегона. На этом участке будет построено:

— 7,5 км нового двухпутного электрифицированного участка,

— 2 однопутных тоннеля по 1,4 км каждый,

— 2 моста через реку Шкотовка.

 © avatars.mds.yandex.net

Уже проложены временные коммуникации, технологические автодороги, возведен вахтовый поселок и производственные площадки. Со стороны станции Смоляниново открытым способом началось строительство восточных порталов тоннелей.

Новый путь поможет увеличить пропускную способность в направлении портов Находки с 65 до 72 пар поездов. Завершить строительство планируется к концу 2024 года.

 © avatars.mds.yandex.net
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1604657

РЖД, Приморский край
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.05.2216:13:38

    Очень серьезная стройка — хотя бы два этих тоннеля.

    И очень нужна в современных условиях когда недостает пропусеных способностей на этом направлении.

    #1250972
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