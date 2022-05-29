РЖД начала строительство двух новых тоннелей по направлению к портам Находки

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ОАО «РЖД» начало строительство двух новых тоннелей в Приморье по направлению к тихоокеанским портам Находки.

Участок Шкотово — Смоляниново — одно из «барьерных» мест в Приморье. Сейчас на сложном рельефе требуется использовать подталкивающие локомотивы для движения грузовых составов, что снижает пропускную способность перегона. На этом участке будет построено:

— 7,5 км нового двухпутного электрифицированного участка,

— 2 однопутных тоннеля по 1,4 км каждый,

— 2 моста через реку Шкотовка.

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Уже проложены временные коммуникации, технологические автодороги, возведен вахтовый поселок и производственные площадки. Со стороны станции Смоляниново открытым способом началось строительство восточных порталов тоннелей.

Новый путь поможет увеличить пропускную способность в направлении портов Находки с 65 до 72 пар поездов. Завершить строительство планируется к концу 2024 года.

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