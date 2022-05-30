Токарно-карусельный станок модели 1525 для предприятия ПК «ГАРО», г. Кемерово
Первая станкостроительная компания изготовила специальный токарно-карусельный станок модели 1525, с увеличенной высотой обработки. Максимальный диаметр обработки 2500мм, максимальная высота обрабатываемого изделия 2000мм.
Токарно-карусельный станок 1525Ф1 © Фото из открытых источников
Система управления разработана специалистами компании ООО 1СК — это интуиативно понятный интерфейс. Еще одно новшество — гидравлический зажим траверсы.
Токарно-карусельный станок 1525, система управления © Фото из открытых источников
Токарно-карусельный станок 1525, гидравлика © Фото из открытых источников
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГАРО» — предприятие по производству гаражного и навесного оборудования для ремонта и обслуживания карьерных автосамосвалов особо большой грузоподъемности.
«В каталоге представлено оборудование, изготавливаемое по нашим проектам. Всё навесное оборудование, спроектированное для шасси автомобилей БелАЗ мы умеем адаптировать для шасси автомобилей других марок, и неоднократно это делали."
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