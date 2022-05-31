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Производство пластмассовых корпусов для электроники в России

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/WqMTD7P-q1k
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WqMTD7P-q1k

Литьё пластика, литьё под давлением, производство пластиковых корпусов, ПОЛИПАК
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