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smm-rotosnab 03 февраля 2025, 13:42 259 Производство

Что такое всасывающий фильтр и зачем он нужен?

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 © t.me

На прошлой неделе мы рассказали вам про новый всасывающий фильтр, который импортазаместил итальянский бренд «ARAG». Но оказалось, что многие не до конца понимают, что это за устройство и какую роль оно играет. Исправляемся и подробно объясняем.

Всасывающий фильтр — это ключевой элемент гидравлической системы сельскохозяйственной техники. Он устанавливается на опрыскиватели и другую технику с насосами, предотвращая попадание в систему загрязнений. Когда машина забирает воду из бака или внешнего источника, фильтр очищает её от песка, мусора и механических примесей, тем самым защищая насос от износа и продлевая срок его службы.

 © t.me

После ухода ARAG с российского рынка многие аграрии столкнулись с проблемой — поставки оригинальных фильтров прекратились, а техника без них простаивать не могла. В 2022 году к нам обратилась компания «Меркатор-Калуга» с запросом создать российский аналог. Но мы не просто сделали копию — мы сделали фильтр лучше оригинала.

Перед разработкой инженеры «РОТОСНАБ» провели анализ конкурентов и выявили слабые места импортных моделей. Основные доработки: использовали усиленные материалы, устойчивые к перепадам температур и российскому климату. Оптимизировали конструкцию для увеличения пропускной способности и более тонкой фильтрации. Исключили недостатки оригинала, связанные с хрупкостью корпуса и сложностью замены фильтрующего элемента.

Надеемся, что теперь у вас сложилась полная картина, и мы ответили на все вопросы. Если что-то осталось непонятным — задавайте, с радостью расскажем больше!

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Источник: https://t.me/rotosnab

импортозамещение, фильтр, пластик, производство, пресс-форма, литье под давлением
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    Badassgoliath Badassgoliath
    03.02.2516:43:55

    Исключили недостатки оригинала

    Эти недостатки, я полагаю, были привнесены в оригинал намеренно. Ведь это же расходник, а значит должен сколько-то отработать и выйти из строя, вынуждая покупать новый расходник.

    А вы взяли да и убрали всё это, хехе.

    #1296412
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