Русполимет знакомит с итогами модернизации
На «Русполимете» — представительная делегация «Атомэнергомаша», машиностроительного дивизиона «Росатома». Глава компании Виктор Клочай знакомит с итогами большой модернизации завода. Инвестиции — 15 млрд рублей. Созданы новые технологические возможности, которые открыли пути для развития сотрудничества с предприятиями холдинга.
«Модернизация позволила расширить рынки. Помимо традиционных направлений — производства изделий для гражданского авиастроения, карьерного и подъемно-транспортного машиностроения, изготовления локомотивных и трамвайных бандажей — сегодня компания выпускает продукцию также для энергетического и нефтегазового машиностроения, судостроения, заводов подшипников. Причем поставки для предприятий энергетического машиностроения с каждым годом растут», — говорит председатель совета директоров «Русполимета».
Особое внимание — порошковой металлургии. «Впервые в России мы построили промышленное производство порошков и гранул, в основном это газовая атомизация. Этот проект начинался с идеи импортозамещения быстрорезов, высококачественной заготовки из порошка. Сегодня эта задача практически решена, предприятия, ранее закупавшие шведскую, американскую и немецкую продукцию, сегодня используют отечественную», — отметил Виктор Клочай.
На экскурсии специалисты «Атомэнергомаша» воочию знакомятся с достижениями, о которых говорилось в презентации. Не имеющий аналогов в стране комплекс специальной электрометаллургии, современный кузнечнопрессовый цех, крупнейшее в Европе кольцепрокатное производство. Делегации демонстрируют новый прокатный стан — для изготовления изделий из спецсталей и сплавов малого диаметра, титановое производство и уникальные агрегаты для получения металлических порошков, а после изделий из них. Уже в заводском музее подводят итоги и делятся впечатлениями.
ПАО «Русполимет» (г. Кулебаки, Нижегородская область) — производитель спецсталей и сплавов, а также широкого спектра изделий из них (кольцевая продукция, поковки, прутки), в том числе с высокоточной мехобработкой, для авиации, судостроения, энергетического и общего машиностроения, нефтяной и газовой промышленности. «Гранком» (дочернее предприятие ПАО «Русполимет», г. Кулебаки) осенью 2019 года запустил крупнейший в России комплекс по производству металлических порошков и гранул, а также изделий из них. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности РФ. «Завод вакуумной металлургии» (дочернее предприятие ПАО «Русполимет», г. Кулебаки) также построен на территории «Русполимета». Специализация — выплавка титана и титановых сплавов. Производственная мощность — до 2000 тонн титановой продукции в год.
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