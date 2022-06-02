Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 5 (2022г.)
Свердловская область
г. Верхняя Пышма
1 июня в Верхней Пышме торжественно открыли сразу пять социальных объектов. В их числе Дворец самбо и Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), построенные при поддержке УГМК.
Строительство Дворца самбо и единоборств началось в 2018 году. Там созданы все условия для организации тренировок профессиональных спортсменов и проведения соревнований самого высокого уровня. В здании есть четыре разминочных зала, медицинский кабинет, кабинеты для допинг-контроля, душевые, раздевалки для спортсменов, пресс-центр, кафе, два зрительских бара, гардероб. Зал соревнований насчитывает 1000 мест, включая 10 мест для маломобильных зрителей
В спортивном учреждении, рассчитанном на 442 человек, также смогут заниматься дети и спортсмены-любители. Школа единоборств будет состоять из 4 отделений: самбо, всестилевого каратэ, тхэквондо, дзюдо.
Свердловская область
г. Верхняя Пышма
Второй объект, Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), расположен рядом с ледовым дворцом, который власти открывали в 2018 году. Сейчас в новом здании можно заниматься художественной гимнастикой, волейболом, боксом, тхэквондо и мини-футболом. У ребят имеются все необходимые помещения — малые залы для тренировок, главный зал для соревнований, уютные раздевалки и душевые, а также медицинский кабинет.
Физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого велось с 2020 года, даст возможность жителям северной части Верхней Пышмы заниматься любимым видом спорта: волейболом, художественной гимнастикой, боксом, тхэквондо, мини-футболом
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Волгоградская область
с. Ольховка
ФОК в Ольховке построили по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий»
новый ФОК станет центром притяжения для всех жителей Ольховки. В комплексе оборудованы игровой зал со специальным покрытием, просторные раздевалки с душем, медкабинет, тренерская, а в административном кабинете установлена видеокамера, чтобы сотрудники могли наблюдать за играми и тренировками. На базе ФОКа будут работать спортивные секции для детей и взрослых, оборудование позволяет проводить районные, зональные и даже региональные соревнования.
https://vpravda...vyy-fok-135487/
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Нижегородская область
г. Нижний Новгород
На Гребном канале в Нижнем Новгороде 1 июня открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Горадром» В рамках реализации проекта на объекте заменили конструкции стеновых сэндвич-панелей и крышу, на лицевом фасаде установили оборудование уличного скалодрома, а на прилегающей территории — скейт-парк. Внутри здания также есть зоны скейт-парка с трибунами, игровая площадка и тренажеры.
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Спортивная площадка в Кировской области, построенная по программе «Газпром — детям» © mrg.gazprom.ru
Кировская область
д. Шихово
Первого июня, в Международный день защиты детей, в деревне Шихово Слободского района состоялось открытие многофункциональной спортивной площадки, построенной в рамках программы «Газпром — детям». На новой многофункциональной спортивной площадке летом дети и взрослые смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом, а зимой — хоккеем.
https://mrg.gaz...s/2022/06/3068/
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Тюменская область
г.Тюмень
Первый всероссийский спортивный проект «ПСБ — Детям», в рамках которого в России появилось уже немало современных комплексов для занятий баскетболом на открытом воздухе, продолжается и в 2022 году.
На открытие центра уличного баскетбола мирового уровня в Тюмень приехал Андрей Кириленко © vsluh.ru
На открытие центра уличного баскетбола мирового уровня в Тюмень приехал Андрей Кириленко © vsluh.ru
На открытие центра уличного баскетбола мирового уровня в Тюмень приехал Андрей Кириленко © vsluh.ru
https://vsluh.r..._medium=desktop
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