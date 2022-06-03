В Санкт-Петербурге разработали IT-систему по профилактической помощи

IT-компания «ТехЛАБ» (г. Санкт-Петербург), которая специализируется на создании сервисов цифрового здравоохранения, разработала информационную систему, призванную повысить эффективность профилактических мероприятий на уровне любого региона России. С помощью подсистемы «Профилактика» врачи и организаторы здравоохранения теперь могут отслеживать данные по оказанию профилактической помощи, иммунизации населения, диспансерному наблюдению пациентов и принимать решения на основе этих сведений. Кроме того, некоторые компоненты подсистемы ориентированы и на самих граждан: с их помощью можно получить необходимую информацию о факторах риска для здоровья и основах здорового образа жизни, а также записаться в ближайший центр профилактической помощи.

В отечественной системе здравоохранения профилактика приобретает все большее значение, а принимаемые меры по предотвращению факторов риска и раннему выявлению заболеваний направлены на увеличение средней продолжительности жизни и улучшение здоровья россиян. Доказано, что снижение артериального давления, отказ от курения, снижение уровня холестерина способны значительно понизить уровень общей смертности и добавить еще 4-5 лет к ожидаемой продолжительности жизни у людей в возрасте 40-50 лет. Кроме того, профилактические мероприятия позволяют также сократить расходы федерального, регионального, муниципального бюджета: финансовые затраты на предупреждение болезней и их раннее выявление значительно меньше, чем на лечение их осложнений на более поздних стадиях.

На достижение этих и других целей в том числе направлен национальный проект «Здравоохранение» и подпрограмма «Совершенствованиеоказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний иформирование здорового образа жизни». Их реализация связана с развитием обеспечивающих процессов, в частности созданием IT-систем. На федеральном уровне подобная система уже создана — ВИМИС «Профилактика», но для ее успешного функционирования должны быть созданы и внедрены и региональные централизованные подсистемы, которые бы интегрировались с федеральной системой.

Свою разработку в этом направлении — централизованную подсистему «Профилактика» — представила петербургская IT-компания «ТехЛАБ», разработчик сервисов цифрового здравоохранения. Подсистема реализована в рамках платформы «Мультипаспорт пациента» и позволяет осуществлять контроль и учет профилактических мероприятий и сроков иммунизации населения в регионе. Она также способна подсказывать врачу порядок проведения диспансерного наблюдения и объем необходимых медицинских услуг для конкретного пациента, пришедшего на диспансеризацию или профилактический осмотр, с учетом его пола, возраста и анамнеза жизни.

— Мы разработали подсистему «Профилактика», которая позволяет отследить все процессы в рамках углубленной диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Кроме того, с ее помощью можно отслеживать достижение оптимальных показателей здоровья, выявлять факторы риска и планировать диспансерное наблюдение. Это позволит сделать профилактическую медицину более доступной для пациента, — описывает задачи подсистемы Александр Шаповалов, директор IT-компании «ТехЛАБ».

По его словам, агрегируемая в подсистеме информация не только помогает врачам в самих медицинских организациях, но и позволяет снизить количество выездных мероприятий для региональных центров профилактической медицинской помощи благодаря тому, что оценка оказанной медпомощи теперь может проводиться дистанционно.

Кроме того, в подсистеме «Профилактика» могут обрабатываться и данные о гражданах, прикреплённых к государственным учреждениям: это важная функция, с помощью которой можно информировать население о доступных программах профилактики в регионе. А информация из их электронных медицинских карт (ЭМК), поступающая в подсистему, позволит исключить повторные исследования, если они уже проводились ранее в соответствии с порядком проведения профилактических медицинских осмотров и если их результаты были отображены в ЭМК.

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Подсистема «Профилактика» также предоставляет врачу график диспансерного наблюдения пациентов — «календарь» явок. Очень часто в медицинских организациях работа с пациентом заканчивается закрытием случая обращения пациента, и контроль его дальнейших посещений никак не проводится — а подсистема «Профилактика» дает возможность врачам и организаторам здравоохранения отслеживать динамику посещений пациентов на диспансерном наблюдении и оценивать эффективность профилактических мероприятий на протяжении долгого времени. Например, при выявлении неинфекционных заболеваний или факторов риска их развития подсистема «Профилактика» позволит сегментировать пациентов по группам здоровья и рекомендовать им дальнейшие необходимые мероприятия: профилактические, лечебные, реабилитационные и оздоровительные.

- Внедрение подсистемы «Профилактика» в регионе позволит более эффективно осуществлять комплекс мер по профилактике, — уверен Александр Шаповалов, — а именно проводить учет и аналитику того, как выполняется порядок оказания профилактической помощи, повышать число людей, проходящих диспансеризацию и профилактический осмотр и увеличивать процент заболеваний, выявленных на ранней стадии.

Наконец, за информирование населения о факторах риска или преимуществах здорового образа жизни отвечает еще один компонент подсистемы «Профилактика» — специальный информационный портал по профилактической помощи. На этом портале будет размещена полезная информация о том, где и какие профилактические мероприятия можно посетить, в чем их польза, а также будут даны ответы на основные вопросы будущих пациентов о профилактике самых разных заболеваний. Создание портала должно повысить уровень осведомленности среди населения и упростить гражданам возможность записаться на профилактические осмотры.