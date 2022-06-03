Липецкая область увеличила посевные площади
Завершена посевная компания 2022 года в Липецкой области.
Общая посевная площадь в этом году составила 1,4 млн. га. Это больше 2021 года, когда под различные культуры было засеяно 1,3 млн га.
Увеличены посевные площади под сахарную свёклу, овощи открытого грунта и картофель. Под «второй хлеб» в организованном секторе производства в текущем году отведено 5,7 тыс. га, что на 200 га больше уровня прошлого года. При этом, на 80% площадей картофель будет выращиваться на орошении. Овощи в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х размещены на 656 га, увеличение на 10%. Площадь сева под сахарной свёклой составила 125 тыс. га. Это на 15% больше, чем в 2021 году.
Масличные культуры заняли 380 тыс. га, при этом площадь под coей увеличилась почти на 40% и составила 125 тыс. га. Это вызвано как повышенным спросом на эту культуру, так и планируемым пуском в текущем году нового завода по переработке семян масличных в Елецком районе.
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