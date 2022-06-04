В аэропорту Шереметьево открыли новую железнодорожную станцию для аэроэкспрессов

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Железнодорожную станцию для поездов «Аэроэкспресс» открыли 1 июня в Северном терминальном комплексе международного аэропорта Шереметьево и запустили прямое сообщение с Москвой. Движение по новому маршруту стало возможным благодаря масштабному инвестиционному проекту ОАО «РЖД».

Запуск железнодорожного сообщения в этом направлении особенно актуален, ведь именно в терминалах В и С сегодня обслуживаются все авиарейсы. Раньше аэроэкспрессы прибывали только в Южный терминальный комплекс, где расположены терминалы D, E и F. Чтобы добраться до северных терминалов, пассажирам приходилось проделывать довольно длинный путь, который был крайне неудобен для людей с багажом.

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В рамках проекта построены двухуровневая современная станция площадью 14,7 тыс. м2 сдвумя пассажирскими платформами и железнодорожная линия длиной в 4,2 км с двумя эстакадами длиной в 600 м и 1400 м, соединяющая новую станцию и терминалы Южного терминального комплекса. Поезда в Шереметьево начали курсировать по обновленному маршруту: через действующий терминал «Аэроэкспресс», связанный с Терминалами D, E, F Шереметьево, напрямую к Терминалам В и С. Поездка до Терминалов В и С с Окружной займет 50 минут, с Савеловской — около 60 минут, с Белорусского вокзала — около 65 минут.

На новой станции «Аэроэкспресс» предусмотрены все необходимые условия для комфортного пребывания в ожидании поезда и по прибытии. На первом уровне станции обустроено помещение для ожидания пассажиров, выделена зона досмотра на пути следования к Терминалу В, оснащенная самым современным оборудованием. Над платформами установлен навес во всю длину, частично изготовленный из стекла, на поручнях лифтов и эскалаторов размещены ультрафиолетовые дезинфекторы для защиты здоровья посетителей.

Станция «Аэроэкспресс» объединена с Терминалами B и С в единый комплекс, что позволяет пассажирам перемещаться от платформы до стоек регистрации за пять минут и пользоваться сервисными и технологическими возможностями двух терминалов. В СТК для пассажиров представлен широкий спектр самых современных услуг и цифровых решений, в том числе кабины автоматизированной системы паспортного контроля, инновационные системы обеспечения безопасности, комфортабельные бизнес- и ВИП-залы, одна из самых обширных в Европе зон дьюти фри, максимально адаптированная среда для путешественников с детьми и лиц с инвалидностью и другие сервисы.

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