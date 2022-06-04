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Видеоблог

Вседорожный монстр ТРЭКОЛ Хаски 6×6

 © Фото из открытых источников

Давно знаю про эту машину, но впервые я оказался рядом с ней. Он огромен! Немного расскажу про Трэкол Хаски — очень интересный автомобиль.

Смотрите видео и краткий рассказ про эту машину

©Видео с youtube.com

  • rvk
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трэкол, нефтегаз, автотранспорт
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