Вседорожный монстр ТРЭКОЛ Хаски 6×6

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Давно знаю про эту машину, но впервые я оказался рядом с ней. Он огромен! Немного расскажу про Трэкол Хаски — очень интересный автомобиль.

Смотрите видео и краткий рассказ про эту машину

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