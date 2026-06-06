В ходе главной отраслевой выставки коммерческого транспорта и технологий COMvex 2026 Смоленский завод КДМ впервые презентовал новое навесное оборудование для комбинированных дорожных машин:значительно модернизированную мойку для шумозащитных барьеров, оборудование для ямочного ремонта ЯР7, а также прочный и долговечный пексоразбрасывающий кузов из нержавеющей стали. Последние полгода оно проходило опытно-промышленную эксплуатацию в дорожных и коммунальных компаниях.

Первая модель—ЭД244Б на шасси МАЗ 6312 с оборудованием для распределения жидких материалов — выделяется на российском рынке благодаря самому большому объему пластиковых емкостей, который составляет 16,8 кубов.

КДМ оснащена модернизированной мойкой для шумозащитных барьеров (МШБ) с максимальной высотой обработки ограждений 9 м, шириной обрабатываемой полосы до 3,5 м. Чистка барьеров осуществляется по ходу движения машины справа или слева. Поворотная стрела с моющей рейкой, которая устанавливается под различными углами при помощи кронштейна и гидроцилиндров, позволяет подстраивать работу оборудования под рабочую поверхность. На МШБ установлен новый мощный насос, обеспечивающий выход воды под давлением до 50 бар (ранее 20 бар). А увеличенное с 12 до 18 количество распылочных форсунок на рейке позволяет более качественно очищать поверхность барьеров.

Управление мойкой осуществляется оператором из кабины КДМ с помощью пульта. Контролировать процесс помогают камера высокого разрешения и контактные датчики, расположенные на приборной панели. Они позволяют следить за приближением машины к шумозащитному барьеру и избегать столкновения с ним, а кроме того, показывают, как близко к рабочей поверхности расположено оборудование и насколько эффективно проходит мойка. В комплектацию ЭД244Б также входит щетка ОМП253.

Второй экспонат на стенде — многофункциональная ЭД405А на базе самосвала КАМАЗ 65115. Машина представлена в комплектации с новым оборудованием для ямочного ремонта ЯР7, которое впервые демонстрировалось широкой публике. ЯР7 применяется для восстановления дорожного покрытия по технологии пневмонабрызга. Этот способ сейчас крайне популярен среди дорожных компаний благодаря быстроте и невысокой стоимости. КДМ может ремонтировать одну полосу дороги, не перекрывая движения. Сразу после восстановления дорога открыта к проезду.

Объем кузова для щебня и песка составляет 5-7 кубов, объем бака для битумной эмульсии — 1,1 кубов. Подогрев эмульсии осуществляется электрическими тэнами. Радиус действия стрелы достигает 3,5-4 м.

ЭД405А может использоваться всесезонно как универсальная техника, предназначенная не только для ямочного ремонта, но и для содержания дорог и транспортировки грузов. Кроме ЯР7, машина оснащена гибким композитным отвалом КИП34 с изменяемой геометрией, позволяющей ему принимать форму прямого, поворотного и скоростного снегоуборочных отвалов. Все оборудование является быстросъемным и легко заменяется в зависимости от рабочих задач.

Третья модель КДМ, представленная на выставке, — малогабаритная и маневренная ЭД270 на базе Валдай 12 с пескоразбрасывателем из нержавеющей стали объемом 4 кубов. Подобное оборудование обладает высокой устойчивостью к коррозии, механическим повреждениям и перепадам температур, а также отличается простотой эксплуатации и обслуживания.

На выставке автомобиль демонстрировался с плужным поворотным отвалом из металла. КДМ с таким оснащением легко переукомлектовывается и может работать в интенсивном режиме как зимой, так и летом.

«В год 115-летия завода драйвером нашего развития остается следование политике постоянных улучшений на основе анализа потребностей клиентов. Общение с заказчиками в рамках COMvex помогает нам точно выявлять актуальные запросы рынка, непрерывно совершенствовать продукцию и предлагать такие решения, которые позволяют более эффективно, безопасно и в короткие сроки выполнять самые сложные задачи. Также для нас важно обменяться опытом с другими игроками рынка коммерческого транспорта. Убеждены, что синергия компетенций и открытый диалог дают мощный импульс для совместного роста и развития отрасли», — рассказала генеральный директор ООО «Завод КДМ» Ольга Соловьева.

Валерий ВАСИЛЬЕВ. Фото автора.