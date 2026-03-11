Нацпроектстрой увеличивает парк автотранспорта и спецтехники
«Трансстроймеханизация» (входит в Нацпроектстрой) расширила парк автотранспорта и специальной техники, общее количество которой превысило 6000 единиц.Треть от общего числа — дорожно-строительные машины. Почти тысяча крупногабаритной техники: 496 гусеничных и колесных экскаваторов, 245 бульдозеров, 72 автогрейдера, оснащенных системами нивелирования и 151 грунтовый каток. Полторы тысячи самосвалов в автопарке позволяют компании браться за земляные и дорожные работы любого масштаба.
«Такое разнообразие формирует сбалансированный и технологически мощный парк, способный решать как типовые, так и узкоспециальные задачи», — отмечает руководитель службы механизации и автотранспорта «Трансстроймеханизации» Максим Мамонтов.
Отдельная гордость компании — асфальтоукладочный комплекс. В него входят 16 асфальтовых и 22 бетонных завода, 56 асфальтоукладчиков, 16 перегружателей и 172 дорожных катка. 23 дорожные фрезы позволяют не только строить с нуля, но и ремонтировать старые трассы.Уникальность автопарка «ТСМ» — в его «редких зверях». На вооружении у строителей — ресайклеры, бетоноукладчики, дробилки и трубоукладчики. Некоторые машины существуют в единственном экземпляре — например, гигантский землеройно-фрезерный комбайн Vermeer Т1255TL.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0