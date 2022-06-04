В Астраханской области реализуется новый инвестпроект по производству риса

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В Камызякском районе Астраханской области реализуется новый инвестпроект по производству риса.

В прошлом году ООО «Лебеди-Агро» засеяли 3 тысячи гектаров, а в текущем — уже 4,5 тысяч. Причём на это сельхозпроизводители останавливаться не собираются и планируют расширить посевные площади до 10 тысяч га.

По словам заместителя гендиректора компании Виталия Коваленко, они хотят возродить лучшие традиции астраханского рисоводства. На некоторых участках, которые «Лебеди» взяли в севооборот, не проводили сельскохозяйственные работы более 15 лет. Сейчас целину распахали, сделали новые отводные каналы, установили насосы.

На предприятии работает более 80 из Астраханской области, за исключением главного агронома и директора — они из Краснодара. Помимо расширения площади земель, инвесторы также планируют построить рисовой комплекс полного цикла: от выращивания до обработки продукции.