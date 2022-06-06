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Вот и всё… «Циркон» готов к боевой работе

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456240653&hash=699d68dbb023e10a
Источник: https://vk.com/wall-166596029_172666

армия, ПВО, технологии, вооружение
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