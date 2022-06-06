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Производство промышленных роботов Роботех в Перми

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/mise2S9Cz4w

ТК Ветта совместно с Минпромторг по Пермскому краю о продукции компании Роботех — промышленные роботы Robotech

роботех, пермь,
  • Alex M Alex M
    06.06.2220:12:12

    Конкретно цеха где его собирают, в репортаже не увидел, тележки с деталями, устройство пока еще без корпуса… Новости плюс, а ролик на переделку    

    #1251132
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