В Ингушетии открыли первый цех завода по производству очистных сооружений

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Первый цех завода по производству очистных сооружений открыли в с. Экажево Назрановского района Ингушетии.

«Компания ООО „Российские очистные сооружения“ запускает свое производство на территории Ингушетии. Торжественное открытие первого филиала — цеха по сборке модулей прошло во вторник в сельском поселении Экажево», — говорится в сообщении.

«Реконструкция очистных сооружений и экологическая реабилитация рек, водоемов республики изначально были важнейшей нашей целью. Мы должны максимально эффективно использовать возможности, которые дает реализация нацпроекта „Экология“. Открытие предприятия имеет огромное значение для экологического благополучия Ингушетии», — отметил Глава республики на церемонии открытия.

Сейчас идет работа по отведению земельного участка из состава промышленно-инвестиционной площадки в городе Карабулак площадью 5 гектаров для строительства завода по производству очистных сооружений, который будет включать в себя, помимо сборочного цеха, и выставочный павильон.

Представитель ООО «Российские очистные сооружения» Борис Григорьев сообщил, что первый цех нового производства построен за полгода. «Мы планируем производить практически весь спектр видов очистных систем и оказывать полный комплекс услуг, связанных с их установкой, согласованием с государственными органами и сервисным обслуживанием», — подчеркнул он.

По данным местных властей, стоимость строительства завода составляет 50 миллионов рублей, на нем будет создано 80 новых рабочих мест.