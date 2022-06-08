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Предсерийный Соболь NN

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/jmiiLjz6L0Y
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jmiiLjz6L0Y

Соболь, Соболь NN, ГАЗ
  • Нет аватара termometrix
    08.06.2212:05:10

    + Красивая машина.

    #1251170
  • Максим Мельничук Максим Мельничук
    08.06.2214:40:17

    Очень жду этот автомобиль в версии 4×4. У меня четверо детей, в обычную машину уже не влезаем, а Соболь будет подходящим автомобилем для путешествий и поездок на рыбалку с прицепом.

    #1251174
  • Сергей Бородачёв Сергей Бородачёв
    08.06.2216:40:15

    «где ГАЗ берет электронную начинку»?

    что бы таких вопросов не возникало, нужно что бы у России была своя электроника ,а не просить в Китае ,или где-либо ещё

    #1251180
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