Производственные итоги апреля 2022 г.: продолжаем работать!

Согласно оперативным данным Росстата, в апреле 2022 г. индекс промышленного производства в России составил 98,4% к апрелю 2021 г. В том числе в электроэнергетике и газоснабжении — 102%, в добывающей промышленности — 98,4%, в обрабатывающих производствах — 97,9%, в водоснабжении и утилизации отходов — 92%. В сельском хозяйстве индекс производства составил 103,2%.

Далее рассмотрим отрасли в порядке убывания темпов прироста с указанием динамики по основным видам продукции (из числа публикуемых).

Фармацевтическая промышленность выросла на 31,9% к апрелю 2021 г.

Полиграфия и копирование информационных носителей выросли на 21,3% к апрелю 2021 г.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 20,3% к апрелю 2021 г. Полупроводники +68,8%, телевизоры -32,7%.

Производстве базового оборудования («машины и оборудование, не включенные в другие группировки») выросло на 12,6% к апрелю 2021 г. Кузнечно-прессовые машины — рост в 2,1 раза, колесные тракторы +14,3%, металлорежущие станки +2,1%, мостовые краны +0,7%, подшипники +0,3%, насосы центробежные -21,1%, экскаваторы -56%.

Производство напитков выросло на 10,6% к апрелю 2021 г. Безалкогольные напитки +22,9%, пиво +2,4%.

Производство мебели выросло на 6,8% к апрелю 2021 г. Диваны +45,8%, кровати +3,2%, шкафы -14,7%, столы -22,2%.

Производства металлоизделий выросло на 5,9% к апрелю 2021 г. Алюминиевые конструкции +19,8%, котлы центрального отопления +9,5%, сменный рабочий инструмент +6,9%, стальные конструкции -1,1%.

Производство стройматериалов и другой неметаллической минеральной продукции выросло на 4,8% к апрелю 2021 г. Полированное стекло +22,6%, сборные железобетонные изделия +10,1%, строительный кирпич +8,8%, плитка для пола +6,5%, цемент +3,5%, плитка для облицовки стен -3%, теплоизоляция -7,3%, рулонные кровельные изделия -20,1%.

Сельское хозяйство выросло на 3,2%. Скот и птица на убой +2,9%, производство яиц +2,1%, надой молока +0,7%.

Металлургия выросла на 2,9% к апрелю 2021 г. Титан +46,8%, первичный алюминий +6,1%, готовый стальной прокат +0,7%, алюминиевая проволока без изменений, сталь примерно -4% (в т.ч. нержавеющая +49,5%), цинк -6,6%, стальная проволока -9,7%, золото -19,9%.

Энергетика выросла на 2% к апрелю 2021 г. Выработка электроэнергии +2,6% (в т.ч. на АЭС +5,7%, на ТЭС +2,5%, на ГЭС -1,5%), производство пара и горячей воды +1,4%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий снизилось на 0,9% к апрелю 2021 г. Пластиковые трубы и шланги +12,2%, полимерные плёнки и листы без изменений, грузовые шины -15,7%, легковые шины -17,4%.

Производство разных готовых изделий снизилось на 1,4% к апрелю 2021 г. К этому сектору относятся ювелирные изделия, игрушки, спортинвентарь, медицинские инструменты и т. д.

Добыча полезных ископаемых снизилась на 1,6% к апрелю 2021 г. Песок +4,6%, железная руда -2,2%, уголь -2,2%, строительный камень -4%, нефть -4,1%, природный газ (включая попутный нефтяной) примерно -5%,

Пищевое производство снизилось на 2% к апрелю 2021 г. Растительные масла +29,6%, крупы +25,4%, макаронные изделия +19,5%, рыбное филе +15,4%, пшеничная мука +16,5%, сливочное масло +13,5%, комбикорма +4,5%, сыры +1,5%, соки +0,1%, колбасные изделия -1,2%, мясные полуфабрикаты -1,6%, мороженая рыба -4%, рыбные консервы -11%, шоколад и сахаристые изделия -15,1%.

Целлюлозно-бумажная промышленность снизилась на 2,9% к апрелю 2021 г. Бумажные полотенца +42,1%, гофротара +4,4%, целлюлоза -2,1%, бумага и картон -6%, обои -14,6%.

Деревообработка сократилась на 3,9% к апрелю 2021 г. Древесно-стружечные плиты +8,6%, древесно-волокнистые плиты +7%, пиломатериалы -2,7%, фанера -20,1%.

Производство кожи и кожаных изделий снизилось на 4,8% к апрелю 2021 г. Обувь -0,2%.

Производство химических веществ и продуктов снизилось на 6,1% к апрелю 2021 г. Туалетное мыло +44,7%, гербициды +25,5%, кальцинированная сода +11,2%, фосфорные удобрения +3,8%, каустическая сода +2,4%, серная кислота +0,4%, азотные удобрения +0,3%, синтетический каучук -7,2%, химические волокна -10%, лакокрасочные материалы -13%, пластмассы -13,6%, аммиак -20,6%, моющие средства -29,3%, калийные удобрения -47,6%.

Текстильное производство снизилось на 6,5% к апрелю 2021 г. Синтетические ткани +12,5%, нетканые материалы -1,7%, хлопчатобумажные ткани -10,5%, постельное бельё -15,2%.

Транспортное машиностроение сократилось на 6,6% к апрелю 2021 г. Электровозы +43,5%, грузовые вагоны -24,4%, пассажирские вагоны -24,6%.

Производство электрического оборудования снизилось на 8,2% к апрелю 2021 г. Трансформаторы — рост в 2,1 раза, угольные электроды +3,5%, изолированные провода -0,6%, холодильники и морозильники -46%, стиральные машины -49,5%.

Производство одежды снизилось на 9,4% к апрелю 2021 г. Трикотажные изделия -10,2%, мужские костюмы -15,3%, женские брюки -18,6%, чулочно-носочные изделия -32,2%.

Переработка топлива снизилась на 10% к апрелю 2021 г. Автомобильный бензин +2,8%, дизельное топливо -2,8%, угольный кокс -6,8%, пропан-бутан -10,3%, топочный мазут -14,9%.

Производство табачных изделий снизилось на 18,5% к апрелю 2021 г.

Автомобильная промышленность сократилась на 61,5% к апрелю 2021 г. Дорожно-коммунальные машины -7,2%, автобусы свыше 5 т -15,8%, грузовые автомобили -30,4%, двигатели -59,5%, легковые автомобили -85,4%.

Подготовлено на основе доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель 2022 г.: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801