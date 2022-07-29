Петербургские технологи и ученые создали новый вид экологичной и дешевой офисной бумаги
В Санкт-Петербурге технологи и ученые создали новый вид офисной бумаги, которая является наиболее экологичной и дешевой. Ее уже успели протестировать в качестве бланков для экзаменационных листов на ЕГЭ и ОГЭ, поэтому в ближайшее время данная бумага будет внесена в единый государственный стандарт.
Как сообщается в ТАСС, для того, чтобы производить новую бумагу не нужно использовать иностранные химикаты, которые отбеливают целлюлозу. Экобумага уже продается в некоторых магазинах по цене, которая заметно ниже, чем стоимость обычной бумаги из беленой целлюлозы. Данная технология создания нового вида бумаги была разработана в течение двух недель в связи с тем, что бумага начала сильно расти в цене из-за антироссийских санкций, направленных на ограничение поставок химического реагента, который делает целлюлозу белой. Новая бумага сохраняет все необходимые качества для ее комфортного использования. Отличие заключается лишь в цвете — теперь она слегка бежевая.
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