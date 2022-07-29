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Инновации

Петербургские технологи и ученые создали новый вид экологичной и дешевой офисной бумаги

В Санкт-Петербурге технологи и ученые создали новый вид офисной бумаги, которая является наиболее экологичной и дешевой. Ее уже успели протестировать в качестве бланков для экзаменационных листов на ЕГЭ и ОГЭ, поэтому в ближайшее время данная бумага будет внесена в единый государственный стандарт.

 © www.кингисепп-сегодня.рф

Как сообщается в ТАСС, для того, чтобы производить новую бумагу не нужно использовать иностранные химикаты, которые отбеливают целлюлозу. Экобумага уже продается в некоторых магазинах по цене, которая заметно ниже, чем стоимость обычной бумаги из беленой целлюлозы. Данная технология создания нового вида бумаги была разработана в течение двух недель в связи с тем, что бумага начала сильно расти в цене из-за антироссийских санкций, направленных на ограничение поставок химического реагента, который делает целлюлозу белой. Новая бумага сохраняет все необходимые качества для ее комфортного использования. Отличие заключается лишь в цвете — теперь она слегка бежевая.
Источник: http://www.кингисепп-сегодня.рф/news/block-15893/

СПб, инновация
  • 11
    Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    29.07.2214:03:27

    Правильный подход — свои химикаты и наверное не такие едкие.

    Слегка бежевой цвет не проблема.

    #1252421
  • 6
    Нет аватара Пехота
    29.07.2219:34:57

    Помните советские книги?

    Так вот, бумага была какой-то шершавой, на цвет — серо-бежевой, но никогда не белой. И читались эти книги часами, глаза не уставали. А от современных, с гладкой и блестящей белой краской страниц, на которых черным контрастом идёт шрифт — глаза начинают уставать уже через полчаса.

    #1252428
    • -6
      Тестовы Тестилка Тестовы Тестилка
      29.07.2219:52:41

      Это для более точной цветопередачи, а за ваши глаза речи не стояло )))

      #1252429
    • -1
      Kolyda Kolyda
      30.07.2212:32:29

      Помните советские книги?

      Так вот, бумага была какой-то шершавой, на цвет — серо-бежевой, но никогда не белой. И читались эти книги часами, глаза не уставали.

      Скорее всего наши глаза 60-30 лет назад были другие, помоложе и не испорчены компьютером и телевизором.

      С современной российской бумагой дело обстоит сложнее — необходимо что бы ее поддерживали импортные принтеры, массово имеющиеся в быту и народном хозяйстве, чтобы не растекались чернила струйных принтеров и запекался тонер лазерных. Кроме того сканирование бумажных документов на бумаге отличной цветом от белой потребует цветовой коррекции электронных документов, чтобы убрать образовывающийся фон.

      Остается пожелать нашей бумажной отрасли поскорее наладить выпуск бумаги идентичного с «западной» качества

      #1252443
      • 2
        SS DD SS DD
        31.07.2218:09:36

        Эта бумага создана была для бланков и прочей продукции, не требующей (точной) цветопередачи.

        А для остальных случаев делается бумага с отбеливателем (уже нашего производства).

        #1252473
      • 1
        Нет аватара my.sdelanounas
        01.08.2209:41:38

        Про струйные не знаю, но у лазерных принтеров с новой бумагой проблем нет.

        Что касается сканирования. При сканировании текста с белой бумаги там постоянно присутствует слегка синеватый фон. И его приходится убирать. т. е. по факту ничего не меняется.

        #1252484
        • 0
          Kolyda Kolyda
          01.08.2213:30:54

          … но у лазерных принтеров с новой бумагой проблем нет.

          Это хорошо. У меня цветной принтер Ксерокс бывает, что даже родную фотобумагу подплавляет

          При сканировании текста с белой бумаги там постоянно присутствует слегка синеватый фон.

          А подкорректировать цветовой профиль сканера неужели так трудно?

          #1252491
  • 3
    Нет аватара BRO
    29.07.2221:22:23

    Вот с микро электроникой бы такое провернуть!

    #1252433
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      • 1
        Сергей Котенко Сергей Котенко
        30.07.2208:01:02

        США… собираются, Южная Корея инвестирует, Китай … собираются. Всё это будущее время. Сказки и заявления могут сбыться … или не сбыться.

        Ставлю на «прагматизм и осторожность».

        А за «дохлую лошадь» месячный отдых. Пока.

        Отредактировано: Сергей Котенко~08:07 30.07.22
        #1252438
  • -3
    Нет аватара Alex_Korn_
    30.07.2209:43:31

    Слегка бежевая — это плохо. Не белая, потому что нет химикатов. Была бы возможность, сделали бы белой.

    #1252439
    • 5
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      30.07.2213:27:04

      Белизна сопряжена с чрезмерным уптреблением всякой химии. А она хотя бы вредная для окружающей среды. Ничто не достается даром.

      Было время когда все хотели яркую упаковку — начался переход на экологическую продукцию и оказалось что серая вполне подойдет в очень многих случаях. Люди переставили свое мышление. Вообще современному человеку очень много навязывается того без чего вполне может обойтись.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~14:55 30.07.22
      #1252444
      • -2
        Нет аватара Alex_Korn_
        31.07.2210:16:20

        Как удобно получается. Когда химикаты шли никого экология не волновала. Все делали белую бумагу. Только ее все и использовали. В продаже ничего кроме белой бумаги не было. А тут перекрыли поставки и вдруг вспомнили, что химикаты оказывается опасны. Мол белая это вредно и не экологично. Чего же раньше не отказались от белой бумаги?

        Дело не в экологии и не в химикатах, было бы в них, давно бы отказались. Дело в том, что своих химикатов нет и чтобы дать хоть какое то объяснение вспомнили об экологии. Все это крайне глупо.

        Вы думаете если запад возобновит поставки нужных химикатов производство белой бумаги не возобновится? Все тут же забудут про то, что это вредно!

        Отредактировано: Alex_Korn_~10:19 31.07.22
        #1252460
        • 2
          Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          31.07.2212:52:43

          Экология получилась попутно. Но она важна. И все это никак не глупое.

          Важны тоже мы — потребители. Нам вдолбили в головы (или мы сами это себе вдолбили) что без белой бумаги никак. Это признак высшей цивилизации    

          #1252464
          • 0
            Сергей Котенко Сергей Котенко
            31.07.2213:17:58

            К сожалению, не только. Книги читать удобнее всё-таки на белой бумаге.

            #1252465
            • 2
              Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
              31.07.2214:27:43

              Читаю сейчас книгу Исаева про операцию Багратион (с 2017 года) — бумага вообще сильно бежевая — это вообще не мешает в чтении.

              #1252466
              • 0
                SS DD SS DD
                31.07.2218:13:49

                У Вас на учётке фото молодого Ларри Кинга?

                #1252475
        • 2
          SS DD SS DD
          31.07.2218:12:34

          Производство уже собственных отбеливателей резко выросло, так что белая бумага никуда не девается.

          Однако случившееся это хороший повод перейти на более экономичную и экологичную бумагу там, где это возможно. То есть вообще в большинстве случаев.

          #1252474
    • 6
      Виктор Попович Виктор Попович
      30.07.2216:51:50

      Когда применяли агрессивную химию для производства очень белой бумаги, то платили многомиллионные штрафы за нарушение экологии. Ежегодно. Нейтрализовать отходы не удавалось. Иностранцы поэтому и разместили это производство в России, а не у себя.

      #1252452
  • 5
    Мафусаил Мафусаил
    30.07.2213:33:50

    Мне кстати больше нравится не белесая бумага, она какаята уютная и теплая! Белесая тоже нужна для рисования ;)

    #1252445
  • 1
    Kolyda Kolyda
    31.07.2218:28:56

    Дочка сегодня сделала папе подарок — принесла пачку привычной SvetoCopy. Белой естественно. Сказала что купила в «Ленте» по 299 рублей. Себе две пачки и мне одну. Хотя и не нашел на пачке дату выпуска, но не думаю, что это «завалявшийся» с прошлого года товар.

    #1252478
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