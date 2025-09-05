Компания Robowizard (член Национальной ассоциации участников рынка робототехники, НАУРР) запустила в Санкт-Петербурге выпуск устройств для робототехники. Производство ориентировано на позиционеры — оборудование, которое помогает промышленным роботам работать точнее.

Такие системы нужны для того, чтобы поворачивать и наклонять заготовки, благодаря чему проще выполнять сложные задачи вроде сварочных, сборочных и окрасочных работ, 3D-печати металлических элементов и их механической обработки.

Позиционеры считаются важной частью гибкой автоматизации: они помогают правильно сориентировать крупные детали и дают роботам доступ даже к труднодоступным местам. К их плюсам также можно отнести компактные размеры, удобную настройку программного обеспечения и расширение возможностей производственных линий. Еще одно преимущество — совместимость с контроллерами роботов, которая обеспечивает синхронность движений и высокую скорость работы.