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В Санкт-Петербурге ежегодно проводится грандиозный праздник выпускников — одно из самых зрелищных событий в России. Праздник проводится в субботу, ближайшую к пику белых ночей, обычно с 18 по 27 июня (кроме 22 июня). Главный атрибут праздника — парусник с алыми парусами, который проходит по Неве под многочисленные салюты и музыку. Символ взяли из книги Александра Грина «Алые паруса». Парусник олицетворяет надежду, веру в будущее, любовь и волшебство.

Впервые праздник выпускников состоялся в Ленинграде в 1968 году, в 1979 году традиция была прервана и следующие «Алые паруса» провели только в 2005 году. С тех пор праздник только расширяется — на первых «Алых парусах» собралось около 25 тысяч выпускников, а сейчас на праздник приходят посмотреть более миллиона зрителей.

За время проведения «Алых парусов» главный парусник сменился 7 раз. Сейчас под алыми парусами ходит бриг «Россия», который приобрели специально для проведения праздника выпускников. Посмотреть праздник можно с набережной, крыш соседних зданий и теплоходов на Неве.

1. «Алые паруса» — это большое представление, которое занимает несколько часов.

© img.geliophoto.com

2. Жители и гости города тоже могут увидеть праздник — с набережных, крыш ближайших домов или с теплоходов, которые специально арендуют на праздник.

© img.geliophoto.com

3. Перерыв в проведении праздника был связан с опасениями — слишком большое скопление молодёжи в одном месте. С 1979 года праздник отменили, но продолжали проводить неофициально до 1991 года.

© img.geliophoto.com

4. В конце 1990-х и начале 2000-х в дни массовых выпускных владельцы некоторых кораблей сами поднимали красные паруса.

© img.geliophoto.com

5. В 2005 году праздник официально возобновили. В этот год отмечали и 125 лет со дня рождения Александра Грина, автора «Алых парусов».

© img.geliophoto.com

6. В сценарий праздника иногда вносят изменения и добавляют спецэффекты. Например, в 2006 году движение корабля разбили на сектора, в каждом из которых была своя виртуальная декорация из пиротехники и света. В 2007 году летающая пианистка исполняла музыку, которую написали специально для праздника. В 2008 году опробовали формат со стационарным парусником возле набережной, но в следующем году возобновили традицию прохода «Алых парусов» по Неве.

© img.geliophoto.com

7. Абсолютный рекорд по гостям «Алых парусов» был в 2010 году — тогда посмотреть мероприятие пришло более 3,5 млн человек.

© img.geliophoto.com

8. Бриг «Россия» впервые принял участие в празднике в 2019 году — его приобрели специально для «Алых парусов». Корабль построен в 1958 году и до появления на дне выпускников он был голландским рыболовецким судном. В 2005 году корабль переоборудовали и сделали парусником.

© img.geliophoto.com

9. Высота мачт корабля составляет 30 метров. При выходе в море ветер может развить скорость брига до 16 узлов (около 30 км/ч) — максимальной отметки для сооружений подобного класса. У брига сохранился и двигатель, но на нём судно развивает скорость почти в 2 раза меньше.

© img.geliophoto.com

10. Праздник сделан для выпускников, поэтому приглашение на Дворцовую площадь получают только те, кто в этом году получил аттестат. Исключение — учителя и представители родительского комитета.

© img.geliophoto.com

11. Празднику выпускников «Алые паруса» почти 60 лет. Ежегодно приглашения получают десятки тысяч вчерашних школьников, которые начинают новый этап жизни с незабываемого праздника.

© img.geliophoto.com

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