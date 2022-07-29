Кемеровский врач спас ребёнка в самолёте и стал героем подкаста и книги о подвигах

«Если на борту есть врач, пожалуйста, подойдите в начало салона!» — так началась эта тревожная история. На объявление по громкой связи в самолёте откликнулся анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов, который возвращался с семьёй из отпуска

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Кемеровский доктор Василий Жданов, спасший жизнь ребёнка по время перелёта Куба-Москва, стал героем подкаста «Подвиги обычных людей» и войдёт во всероссийское издание «100 подвигов обычных людей».

Пройдя по салону, он увидел, как задыхается и теряет сознание 6-летняя девочка. Самолёт только взлетел. На спасение жизни ребёнка было всего полчаса. В начале полёта ребёнок пожаловался на боли в ноге. Родители дали девочке обезболивающее, на которое у ребёнка случилась сильнейшая аллергическая реакция, появились признаки анафилактического шока: одышка, сыпь на теле, тахикардия, нитевидный пульс, спутанность сознания.

В аптечке на борту самолёта нашлись необходимые лекарства, и девочка была спасена. Помогали Василию его жена, тоже врач, детский эндокринолог, и ещё одна пассажирка — врач-гинеколог.

Эта история закончилась хорошо только лишь благодаря своевременно оказанной помощи. Как позже писали в прессе — девочке невероятно повезло, что на борту оказались врачи, да ещё и профильные.

Сам Василий себя героем не считает. Уверяет, что в работе врача, даже столь блестяще выполненной, нет ничего героического, поскольку врач не рискует собственной жизнью, выполняя рутинные действия.

Команде проекта «Подвиги» удалось найти контакты Василия и уговорить его на аудиоинтервью для подкаста «Подвиги обычных людей». Прослушать выпуск с Василием Ждановым можно по ссылке: https://podvigiobychnyhludey.mave.digital/ep-23

Эту серию подкастов проект записывает при поддержке Фонда президентских грантов. «Подвиги» получили грант на создание собственной студии подкастов «Сделай громче» и теперь выпуск за выпуском рассказывают всей стране о выдающихся современниках: врачах и спасателях, учителях и меценатах, зоозащитниках и экоактивистах. И конечно, о так называемых «обычных героях» — тех, кто не проходит мимо чужой беды, бросается на помощь и совершает чудеса спасения.

История Василия также войдёт в очередную книгу проекта — третий том издания «100 подвигов обычных людей». Это всероссийская книга о добрых и отзывчивых людях со всей страны.