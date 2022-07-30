Новый патрульный корабль «Сергей Котов» вошёл в состав Черноморского флота
«В Новороссийской военно-морской базе прошли торжественные мероприятия по приёму в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля «Сергей Котов», — заявили пресс-службе Черноморского Флота.
В скором времени экипаж «Сергея Котова» приступит к отработке специальных задач, и после их сдачи начнёт боевую подготовку.
Четвёртый патрульный корабль проекта 22160 был спущен на воду 29 января 2021 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.
Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ
Корабль «Сергей Котов» спроектирован и построен с помощью модульной концепции вооружения. Три подобных судна уже несут службу в составе Черноморского флота — это «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин».
Корабли модульной концепции могут плавать автономно два месяца, развивать скорость до 30 узлов и вмещают в себя 80 человек экипажа.
Сергей Котов — контр-адмирал, Герой Советского Союза, прошедший войну на Черноморском флоте. Он принимал участие в боях по обороне Одессы, Севастополя, а также в Ясско-Кишиневской операции. Военный моряк скончался в 1999 году и был захоронен в Феодосии.
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