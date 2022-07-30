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Армия и Флот

Новый патрульный корабль «Сергей Котов» вошёл в состав Черноморского флота

 © cdn-crimea-news.com

«В Новороссийской военно-морской базе прошли торжественные мероприятия по приёму в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля «Сергей Котов», — заявили пресс-службе Черноморского Флота.

В скором времени экипаж «Сергея Котова» приступит к отработке специальных задач, и после их сдачи начнёт боевую подготовку.

 © cdn.ren.tv

Четвёртый патрульный корабль проекта 22160 был спущен на воду 29 января 2021 года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания — 6000 миль, автономность — 60 суток. Экипаж — 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т. д.) в зависимости от выполняемых задач.

Корабль «Сергей Котов» спроектирован и построен с помощью модульной концепции вооружения. Три подобных судна уже несут службу в составе Черноморского флота — это «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин».

Корабли модульной концепции могут плавать автономно два месяца, развивать скорость до 30 узлов и вмещают в себя 80 человек экипажа.

Сергей Котов — контр-адмирал, Герой Советского Союза, прошедший войну на Черноморском флоте. Он принимал участие в боях по обороне Одессы, Севастополя, а также в Ясско-Кишиневской операции. Военный моряк скончался в 1999 году и был захоронен в Феодосии.

 © i0.wp.com
Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/100646...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ВМФ, Черноморский флот, патрульный корабль серии 22160
  • 4
    Seriomilander Seriomilander
    31.07.2209:35:10

    В мае Центр анализа стратегий и технологий писал:

    "В начале мая 2022 года состоялся ввод в строй Черноморского флота патрульного корабля «Сергей Котов» (заводской номер 164) — четвертого построенного для Военно-Морского Флота России корабля проекта 22160 и второго, построенного на ООО «Судостроительный завод «Залив» в Керчи. Мероприятия по вводу корабля в строй прошли без огласки в Севастополе в условиях продолжающейся специальной военной операции."   

     © ic.pics.livejournal.com

    Введенный в состав Черноморского флота патрульный корабль «Сергей Котов» (заводской номер 164) проекта 22160 в Севастополе, 11.05.2022 © Телеграм-канал «Черноморский флот»

    #1252459
    • 4
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      31.07.2210:49:52

      Дело в том, что на сайте даже не было информации о спуске корабля на воду, тем более о том, что он вошёл в состав Черноморского Флота.

      Так что информация абсолютно новая.

      А когда приняли, дело второе. Я исхожу из официальной информации:

      МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Патрульный корабль (ПК) «Сергей Котов» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ). Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ЧФ.

      «В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав ЧФ нового патрульного корабля (ПК) «Сергей Котов», — отмечается в сообщении.

      Перед началом торжественной церемонии подъема Андреевского флага на причале был проведён чин его освящения.

      https://tass.ru...-i-opk/15350043

      #1252461
      • 4
        Seriomilander Seriomilander
        31.07.2211:40:29

        Сергей, я лишь дополнил новость фотографией и поделился располагаемой информацией.

        P.S. Полностью с Вами согласен, что "А когда приняли, дело второе.".   

        Отредактировано: Seriomilander~11:41 31.07.22
        #1252462
  • Комментарий удален
  • -2
    Нет аватара SerB64
    02.08.2216:35:12

    Новая боевая единица — это конечно хорошо, спору нет. Вопрос в боевой ценности данной единицы. ПВО — нет. ПЛО — нет. Ударного вооружения — нет, за исключением 76 мм пушечки. Есть место для вертолета, но я еще ни разу не видел на просторах Интернета фото подобных кораблей с вертолетом на площадке. Вопросы? Полагаю, что как «диванный эксперт» я смогу потопить эту «вундервафлю» с надувного матраца из РПГ-7. Да, комфорт для экипажа есть. Но, лучше я буду жить в некомфорте, чем Комфортно умру от попадания какой-нибудь самой простой противокорабельной ракеты. Предполагаю еще один аргумент — они создавались для борьбы с сомалийскими пиратами. Интересно, наше Минобороны больше волнует проблема сомалийских пиратов, чем охрана ближней морской зоны собственной страны. Странно все это очень, и обидно… P. S. О контейнерных вооружениях. Судя по тишине в СМИ — контейнерные модули — это пока еще «влажные мечты» Минобороны, и не более того. Кроме водолазного модуля пока еще толком ничего не сделано. Для ракет нужно еще целеуказание, что еще РЛС модуль создавать? И модуль под приличную ГАС? И модуль под приличное ближнее ПВО? А как быть с численностью экипажа и водоизмещением? А как быть со скоростью менее 30 узлов (кого он догонит?). В общем- фуфло, а не корвет.

    Отредактировано: SerB64~16:45 02.08.22
    #1252526
    • 0
      Нет аватара РоманНиколаевич
      03.08.2200:57:58

      это не корвет… это патрульный корабль…правда все что вы написали правда, в плане вооружения

      #1252537
    • 1
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      03.08.2209:51:58

      На обдумывание смысла слова «фуфло» даётся месяц отдыха.

      Что-то слегка оборзели вы там в Германии.

      #1252542
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