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Строительство самой большой марины для катеров и яхт в России в Геленджике

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ucwBjyy1xbI

Работы идут полным ходом. Завершено строительство Южного мола протяженностью 806,5 м — одного из двух оградительных сооружений, которые защищают акваторию от морских волн и формируют саму марину. С опережением графика выполняется устройство каналов инженерных сетей в границах участка берегоукрепления.

Геленджик, Краснодарский край, марина
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    Нет аватара Гребень
    01.08.2211:24:21

    Если в заголовке или в тексте статьи хотя бы раз указать, что речь о Геленджике — будет нформативнее.

    #1252488
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