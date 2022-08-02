Как Теплолюкс делает тёплые полы, нагревательные кабели и системы защиты от протечек воды в Мытищах

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Можно со 100% уверенностью сказать, что, посещая строительный гипермаркет, рынок или даже небольшой магазин хозяйственных товаров, вы видели на полках продукцию этого предприятия. Сегодня пойдёт речь о компании Теплолюкс, которая является одним из безоговорочных лидеров на российском рынке в области электрообогрева. Корреспондент «Сделано у нас» посетил производственную площадку компании, находящуюся в Мытищах, и узнал о том, как делают тёплые полы, нагревательные кабели и системы защиты от протечек воды.

Компания была создана более 30 лет назад. Основателями и первыми же сотрудниками и компании были всего несколько человек, это выходцы из советской инженерной школы, за прошедшие годы компания выросла в достаточно крупное предприятие, насчитывающее в своём штате почти 600 сотрудников.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Сергей Лебедев, генеральный директор ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»:

«Мы никогда не были просто коммерческой компанией, мы производили продукцию, которую сами изобретали. Мы всегда привносили на рынок что-то новое»

Компания выпускает более 4000 наименований продукции. Если разбивать продукцию по категориям применения, то её можно разбить на три крупных направления.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Первое направление — это тёплые полы и электрообогрев. Это нагревательные маты, которые все кладут в спальне, в санузле, в плитку, в стяжку. Это сверхтонкий тёплый пол Alumia, который можно положить под ламинат, под линолеум. И, разумеется, чтобы всем этим управлять, требуются терморегуляторы, которые мы сами разработали и выпускаем во множестве модификаций. Это и простые — с так называемой механической регулировкой, и электронные терморегуляторы, оборудованные сенсорным дисплеем с управлением через смартфон, позволяющие управлять из любой точки мира, программировать, контролировать.

Второе направление — это огромное количество греющих кабелей, которые используются в коммерческом и архитектурном обогреве. Это обогрев пандусов, защита от надели тротуаров, дорожек, обогрев бытового водопровода, защита от наледи на крышах и на водосточных трубах, подогрев грунта в теплицах.

Третье направление — это защита от протечки воды. Тут важно сказать, что это не предупреждение протечки, а именно защита. Наша система, если она, например, установлена в квартире, она не просто подаёт сигнал или отправляет сигнал на телефон, она самостоятельно перекрывает подачу воды. За последние годы мы выпустили такие системы, которые могут быть интегрированы в системы «Умный дом» от других производителей, то есть это уже интерфейсы RS485, Wi-Fi, Ethernet, что позволяет легко включиться либо в существующую систему, либо надстроить над нашей системой умного дома. Так же из последних новостей упомяну, что систему защиты от протечек воды мы поставили для установки в водяных узлах многоквартирных домов, что позволит исключить какие-то серьёзные повреждения инженерных систем. Так же наши системы эксплуатируются торговых центрах и паркингах.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Помимо предыдущих направлений у нас есть ещё одно, условно называемое «И другое», что включает в себя такие вещи, как нагревательные коврики, обогреватели зеркал, которые на самом деле занимают довольно большой объем.

В плане дальнейшего развития мы будем фокусироваться на улучшении и развитии тех продуктов, которые есть. Есть наше основное направление — это электрический обогрев и система защиты от протечек, в них мы будем развиваться и предлагать все более уникальные и новые для мира решения, но начинать делать какие-то новые продукты и уходить в другую сферу мы не планируем. Хочется отметить, что системы защиты от протечки воды нигде в мире так не развиты как в России; такое развитие происходит по разным причинам, но здесь можно твёрдо сказать, что здесь мы выступаем лидерами рынка. То же самое можно сказать и по части электрообогрева — здесь мы находимся в топе мирового рейтинга.

Если говорить о конкурентных преимуществах нашей компании, то отмечу следующее. На фоне широкого ассортимента продукции, подобной нашей, качеством особо никого не удивишь. Потому что есть Китай, есть Европа, которые делают как дорогие, так и дешёвые полы и прочие решения. Мы даём гарантию на наши полы до 50 лет. То есть это можно назвать в полном смысле этого слова — пожизненной гарантией. Причём эта гарантия с полным покрытием. Конечно, есть возвраты от клиентов, но на миллион полов и других нагревательных изделий, которые мы выпускаем за год, возврат — это считанные единицы. Мы в своей работе стараемся всегда принимать сторону клиента. То есть если есть хоть какие-то сомнения, мы говорим, что это мы виноваты и, конечно, всё исправим и все заменим. Но, повторюсь, что это не конкурентное преимущество, это просто необходимое условие, чтобы существовать.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

А наше конкурентное преимущество — это то, что на сегодняшний день мы та компания, которая очень гибко подходит к пожеланиям клиентов. Фокус нашего внимания направлен на создание приятных и комфортных условий работы с нами. Наша готовность изготовить определённый заказ и в сроки, какие нужны клиенту, наша готовность к консультации по всем вопросам, касающимся нашей продукции, приводит к желанию позвонить именно нам, не нашему конкуренту.

О социальной сфере рассказала Юлия Кулагина, HR-директор

В первую очередь мы фокусируемся на сотрудниках нашего предприятия. Для нас важно, чтобы они были не только защищены, но и имели возможность дополнительных социальных льгот со стороны нашей компании. Например, в прошлом году мы запустили для всех сотрудников программу ДМС и получили позитивные отклики от людей. Организованы дополнительные места отдыха, места для принятия пищи, чтобы люди могли перезагрузиться, отдохнуть, провести время в месте вне рамок рабочего процесса. Также для нас очень важно психологическое здоровье наших коллег, именно поэтому в этом году мы запустили на нашей онлайн-платформе специальные курсы по управлению эмоциями. Так же, как и во многих других компаниях, мы традиционно празднуем ключевые события, праздники. Например, у нас уже стало традицией, что в день защиты детей дети наших сотрудников приходят к нам, у них есть возможность посетить рабочие места, где работают их родители. Мы организуем различные активности для них, у них есть возможность посмотреть на производство, на сам процесс. И как раз здесь очень интересно, что уже взрослые дети наших сотрудников потом приходят к нам на летние стажировки, а кто-то приходит потом на работу. Тут важно отметить, что в ДНК нашей компании заложены семейные ценности. И наш фокус в том, чтобы наши коллеги, наши сотрудники чувствовали себя здесь как в большой семье. По итогам соцопроса среди наших сотрудников, показатель удовлетворённости составил 86%, это очень высокий результат. Это говорит о том, что-то, что мы для них делаем, совпадает с их ожиданиями.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В плане обучения сотрудников у нас есть внешнее обучение, когда требуется дать новые знания и компетенции, касающиеся работы на оборудовании или при освоении новых технологических процессов. Что касается существующих и уже отлаженных процессов, то у нас есть система наставничества. В этом году мы запустили университет, который делится на несколько блоков. Первый блок касается культуры кампании, принципов и внутренних ценностей компании. Постоянно формируются новые и обновляются существующие программы тренингов. Следующая часть касается Soft Skill, позволяющая развить навыки в области ораторского искусства, тайм-менеджмента, управления проектами и многие другие. Также среди учебных программ университета есть тренинги, повышающие технический опыт, так называемые Hard Skill. Также для обучения менеджеров и руководителей существуют программы по основам трудового законодательства, лидерства, управлению командой.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

О самой животрепещущей теме санкционного давления продолжил рассказ Сергей Лебедев.

Что касается изменившихся в последнее время условий работы и возникшего санкционного давления. Могу сказать, что мы преодолели эту трудность. Теплолюкс — высокоинтегрированная компания и у нас замкнутый цикл производства, но в современном мире невозможно все делать самим. Была поставлена задача — локализовать производство, найти альтернативные варианты комплектующих, и эта задача была выполнена. В работу включились технический отдел, лаборатория, отдел сертификации. Коллектив этих подразделений работал почти два месяца круглосуточно, чтобы доказать, что это продукция именно нашего производства, что это делается в России. Помимо возникших трудностей с поставками из-за границы возникли сложности с поставками за границу, потому что 10-15% нашей продукции мы отправляем за рубеж. И это не только Беларусь, Казахстан, но это Германия, Франция и другие страны Европы. И особенно хочется отметить, что объем отгрузки не упал. И в целом можно сказать, что финансово мы не заметили этих санкций. Разумеется, и раньше не обходилось без кризисов и трудностей, и хочу особо отметить, что в каждый кризис мы росли. Поэтому когда другие уходят — Теплолюкс остаётся!

Фото и текст: Радченко Андрей