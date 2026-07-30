В Мытищах открылась новая производственная площадка Группы «Теплолюкс» — инвестиции в неё превысили 2 миллиарда рублей, а площадь составила почти 10 тысяч квадратных метров. Предприятие объединено в единый логистический контур и будет выпускать системы защиты от протечек NEPTUN, электрические тёплые полы Teploluxe и другие инженерные решения для жилых и коммерческих объектов. Завод создаёт около 250 рабочих мест, а программа модернизации рассчитана до 2031 года.

Корреспондент «Сделано у нас» побывала на церемонии открытия и ознакомилась с производственными процессами — от подачи сырья до упаковки готовой продукции. На снимках — полный цикл выпуска систем защиты от протечек и нагревательных элементов, включая работу лазерных комплексов и линии многопроволочной скрутки.

Компания уже занимает лидирующие позиции в своих сегментах: NEPTUN — номер один на рынке систем защиты от протечек, Teploluxe — лидер по доле пользователей среди электрических тёплых полов. При этом уровень проникновения ключевых технологий пока невысок: системы защиты от протечек установлены примерно в каждой десятой квартире, хотя потенциальный ущерб от аварий может быть значительным. В компании считают, что это открывает большие возможности для роста, и делают ставку на повышение доступности таких решений для массового потребителя.

Новое производство оснащено высокотехнологичным оборудованием, включая линию многопроволочной скрутки токопроводящих жил и лазерные комплексы с автоматической подачей деталей для маркировки изделий. Все цифровые системы предприятия работают на базе российских серверов, что обеспечивает информационную безопасность и полный контроль над данными. Завод работает в соответствии со стандартами ISO 45001 и ISO 14001, подтверждающими безопасность труда и экологическую ответственность. Предприятие полностью перешло на светодиодное освещение, что позволило исключить образование наиболее опасного класса отходов.

Одним из приоритетов новой площадки станет выпуск совместной разработки NEPTUN и Яндекса — системы защиты от протечек нового поколения с глубокой интеграцией в экосистему «Умный дом с Алисой». Решение автоматически обнаруживает протечку, перекрывает подачу воды и уведомляет владельца об аварии. Важно, что ключевые функции сохраняются даже при отсутствии интернета, а резервное питание обеспечивает автономную работу при отключении электроснабжения. Партнёрство с Яндексом, по замыслу компании, должно ускорить внедрение технологий за счёт доступа к многомиллионной аудитории пользователей одной из крупнейших российских экосистем.

Расширение производства происходит на фоне активного роста интереса к «умным» решениям. Согласно исследованию ВЦИОМ, 85% россиян, недавно купивших жильё или планирующих покупку, хотят, чтобы в квартире были установлены устройства умного дома, а 89% ожидают наличие таких решений в самом доме и на придомовой территории. Комфорт и безопасность входят в число главных ожиданий от подобных технологий. Рынок при этом постепенно смещается от отдельных устройств к комплексным экосистемам, объединяющим управление инженерными системами жилья.

Решение о запуске новой площадки, по словам руководства компании, стало прямым ответом на устойчивый рост спроса: по данным «Теплолюкс», рынок систем защиты от протечек и электрических тёплых полов ежегодно увеличивается в среднем на 10-20%. По итогам 2026 года компания прогнозирует выручку на уровне 5 миллиардов рублей без НДС — рост не менее 15% к предыдущему году. Экспортная доля сохранится на уровне около 10%. Помимо бытовых решений, компания активно развивает направление архитектурно-промышленного обогрева, реализуя проекты для жилых зданий, коммерческой инфраструктуры и крупных индустриальных объектов.

Фото и текст: Бионышева Елена «Сделано у нас»