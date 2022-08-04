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Медучреждения

В Калининграде открылась новая поликлиника

 © www.kaliningrad.kp.ru

На первом этаже разместились диагностические кабинеты — флюорографии, рентгенографии, маммографии, медицинской профилактики, УЗ-диагностики, а также доврачебной помощи. Второй этаж предназначен для приема врачей. Штатная численность объекта составляет 77 ставки, в том числе врачей — 25, среднего медицинского персонала — 24, прочие работники — 28.

Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Стоимость реконструкции здания оценивается в 245 млн руб. (189 млн — федеральные средства).

 © www.kaliningrad.kp.ru

 © www.kaliningrad.kp.ru

 © www.kaliningrad.kp.ru

 © www.kaliningrad.kp.ru

 © www.kaliningrad.kp.ru

 © www.kaliningrad.kp.ru

 © www.kaliningrad.kp.ru
Источник: https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/27422/4626486/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Калининградская область
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    Нет аватара srozmirovich
    04.08.2217:50:57

    Здорово, что ставят сложное медоборудование российского производства! На третьей фотографии — маммограф «Маммо-5МТ» компании «МТЛ» из г. Люберцы (Московская область): www.mtl.ru/products/mammography/mammograf-rentgenovskii-s-tomosintezom-mammo-5mt/    

    Отредактировано: srozmirovich~17:52 04.08.22
    #1252580
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