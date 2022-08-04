В Калининграде открылась новая поликлиника

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На первом этаже разместились диагностические кабинеты — флюорографии, рентгенографии, маммографии, медицинской профилактики, УЗ-диагностики, а также доврачебной помощи. Второй этаж предназначен для приема врачей. Штатная численность объекта составляет 77 ставки, в том числе врачей — 25, среднего медицинского персонала — 24, прочие работники — 28.

Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Стоимость реконструкции здания оценивается в 245 млн руб. (189 млн — федеральные средства).

© www.kaliningrad.kp.ru

© www.kaliningrad.kp.ru

© www.kaliningrad.kp.ru

© www.kaliningrad.kp.ru

© www.kaliningrad.kp.ru

© www.kaliningrad.kp.ru

© www.kaliningrad.kp.ru