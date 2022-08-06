Центр сложнокоординационных видов спорта открыли в Комсомольске-на-Амуре
Новый центр для занятий сложнокоординационными видами спорта введен в эксплуатацию в Комсомольске-на-Амуре.
В сложнокоординационные виды спорта входят спортивная и художественная гимнастика, прыжки в воду, фигурное катание, акробатика и другие.
Запуск спорткомплекса приурочен к 90-летию со дня образования Комсомольска-на-Амуре.
«Строительство Центра сложнокоординационных видов спорта — часть долгосрочного плана социально-экономического развития города. Здесь 16,5 тыс. кв. метров, возможностей которых хватит, чтобы за одну смену принять до 500 человек», -сообщает пресс-служба местной администрации.
Объект построен в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни». Планируется, что на площадках центра будут готовить олимпийский резерв.
Отмечается, что стоимость сооружения — более 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что оно является частью будущего Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Помимо этого, там появится центр игровых видов спорта и единоборств, а также легкоатлетический манеж — его начнут возводить после завершения двух первых объектов.
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