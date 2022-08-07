«Роснефть» разработала уникальный программный комплекс для цифрового исследования керна
Специалисты ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» создали уникальный программный комплекс «РН-Цифровой керн». Такое программное обеспечение не имеет аналогов в России. Виртуальное моделирование керна позволяет не только спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, но и подобрать наиболее эффективные методы разработки для увеличения его нефтеотдачи.
Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.
В основе программного комплекса «РН-Цифровой керн» заложены уникальные алгоритмы и методы, ранее не применявшиеся в коммерческом программном обеспечении. На основании полученных трёхмерных снимков высокого разрешения образцов горной породы программа создает математическую модель — цифровой двойник керна. С помощью этой модели можно изучать физические, механические и фильтрационные характеристики горных пород. Преимущество использования цифровой модели — в возможности многократных исследований одного и того же образца при различных условиях. В экспериментах на реальном образце однократное воздействие приводит к изменению его свойств.
Программный комплекс «РН-Цифровой керн» используется как дополнительный инструмент лабораторных исследований и работает с традиционными высокопроницаемыми горными породами. В перспективе функционал будет расширен для работы с трудноизвлекаемыми запасами.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/I-N0Wrar9s4
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