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Информационные технологии

«Роснефть» разработала уникальный программный комплекс для цифрового исследования керна

 © s.ura.news

Специалисты ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» создали уникальный программный комплекс «РН-Цифровой керн». Такое программное обеспечение не имеет аналогов в России. Виртуальное моделирование керна позволяет не только спрогнозировать содержание углеводородов в пласте, но и подобрать наиболее эффективные методы разработки для увеличения его нефтеотдачи.

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных научных подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

 © angi.ru

В основе программного комплекса «РН-Цифровой керн» заложены уникальные алгоритмы и методы, ранее не применявшиеся в коммерческом программном обеспечении. На основании полученных трёхмерных снимков высокого разрешения образцов горной породы программа создает математическую модель — цифровой двойник керна. С помощью этой модели можно изучать физические, механические и фильтрационные характеристики горных пород. Преимущество использования цифровой модели — в возможности многократных исследований одного и того же образца при различных условиях. В экспериментах на реальном образце однократное воздействие приводит к изменению его свойств.

 © aif-s3.aif.ru

Программный комплекс «РН-Цифровой керн» используется как дополнительный инструмент лабораторных исследований и работает с традиционными высокопроницаемыми горными породами. В перспективе функционал будет расширен для работы с трудноизвлекаемыми запасами.

 © static1-repo.aif.ru

 © angi.ru

 © magazine.neftegaz.ru

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/I-N0Wrar9s4
Источник: https://www.comnews.ru/digital-econ...-dlya-cifrovogo-issledovaniya-kerna

перспективные разработки, информационные технологии, промышленность, импортозамещение, Тюменская область
  • Комментарий удален
  • Андрей Самохвалов Андрей Самохвалов
    08.08.2210:54:55

    Цифровой Анализ Керна (ЦАК), как технология изобретена в 1995 г Московским Научно-Исследовательским Центром Шлюмберже. МНИЦ Шлюмберже является разработчиком гидродинамического симулятора на поровом уровне — симулятор DirectHydroDynamics. Математический аппарат DHD-симулятора основан на методе Функционала плотности в многофазной гидродинамике и позволяет учесть ключевые фундаментальные механизмы при моделировании процессов, протекающих в поровом пространстве, вплоть до 3-фазной фильтрации в стационарном режиме.

    Коммерциализация технологии Цифрового Анализа Керна и гидродинамического симулятора DHD была осуществлена в 2013 году, первый проект в России был выполнен в 2015 г., на текущий момент с помощью данной технологии по миру выполнено более 50 коммерческих и НИР проектов, из них 7 проектов выполнено для различных нефте-газодобывающих предприятий из России, в том числе для НК Роснефть.

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