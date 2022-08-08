Вездеход BigBo из Костромы — с комфортом по бездорожью
Сегодня расскажем Вам об очень необычном транспортном средстве — вездеходе-амфибии BigBo.
Несмотря на иностранное название, производится он у нас в России, в городе Кострома, компанией с говорящим названием «Лаборатория Вездеходов».
Давайте знакомиться
BigBo (БигБо) — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, он же снегоболотоход.
Но преодолевать он может не только снега и болота, но и бездорожье всех типов, включая песок, лёд, каменные россыпи, бурелом. Спокойно плавает по воде и даже способен заезжать с неё на лёд!
Выход с воды на лёд без лебёдки © avatars.dzeninfra.ru
На плаву BigBo держится за счет водоизмещения огромных колес, каждое из которых вмещает по 800 литров воздуха, и герметичного кузова.
Разработка и испытания этого аппарата велись с 2014 г., серийное производство начато в 2018. В 2021 году был проведен существенный рестайлинг.
Привычного капота у машины нет, поскольку двигатель расположен посередине. Такая компоновка на вездеходе имеет ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивает равномерное распределение веса по осям, что важно для амфибии. Во-вторых, облегчает обслуживание и, если, потребуется, ремонт двигателя на бездорожье.
Колёса BigBo оборудованы системой контроля и регулировки давления воздуха. При помощи автоматической системы подкачки изменяется пятно контакта, что позволяет оперативно повышать или снижать давление на грунт.
Шерп? Нет, не он!
Конструктивно: короткая база, бортоповорот, огромные колёса с регулируемым давлением, соединённые между собой специальными шлангами, BigBo относится к «шерпообразным».
Но в то же время, он имеет ряд существенных отличий как от «Шерпа», так и от других представителей этого класса.
В отличие от нашумевшего «Шерпа» BigBo имеет более мощный двигатель (128-сильный дизель), вместо рычагов установлен удобный мотоциклетный руль с электроусилителем, который имеет регулировку по высоте, и современную автоматическую коробку передач с противооткатной системой. Последнее, кстати, в вездеходостроении является большой редкостью. Салон вездехода однообъёмный и может вмещать до 9 человек (2 — впереди, 3 — второй ряд, 4 — на двух диванах сзади, с входом через заднюю дверь). В стандартной комплектации BigBo имеет 5 мест, оборудованных ремнями безопасности.
Несмотря на компактные размеры (длина всего 3650 мм!) вездеход получился очень вместительным. Достигается это за счет среднемоторной компоновки и установки двигателя под вторым рядом сиденей © avatars.dzeninfra.ru
Передние сидения регулируются вперёд-назад и наклоном спинок. Все пять кресел отделаны, устойчивым к воздействию влаги и ультрафиолета винилом и оснащены ремнями безопасности. Рулевая колонка регулируется в двух положениях. Цвет салона соответствует цвету кузова и зависит от пожеланий заказчика. Задние диваны раскладываются, образуя спальные места.
При взгляде на интерьер BigBo сразу видно, что перед нами машина высокого класса © avatars.dzeninfra.ru
Кресла достаточно удобны и имеют боковую поддержку © avatars.dzeninfra.ru
Сиденья складываются, образуя спальные места © avatars.dzeninfra.ru
Так же есть все привычные регулировки кресел, музыка JBL, автономный отопитель Webasto и кондиционер. Электрооборудование и элементы управления влагозащищены.
Посадка в машину осуществляется через переднюю дверь, которая сдвигается влево, как в самолёте, а не откидывается вниз.
Посадка водителя и передних пассажиров осуществляется через сдвижную дверь © avatars.dzeninfra.ru
Поручни и ступеньки © avatars.dzeninfra.ru
Посадка водителя и передних пассажиров осуществляется через сдвижную дверь
Это несомненный плюс, т.к. не придется наступать на неё в грязной обуви. Полноценные ступеньки и поручни позволяют легко проникать внутрь салона и беспрепятственно покидать его даже детям и пожилым людям.
В отличие от "Шерпа" и других "шерпообразных" остекление на BigBo - панорамное, как в обычном автомобиле, что существенно улучшает обзор. Задняя дверь практически равна ширине кузова, что облегчает погрузку крупногабарита © avatars.dzeninfra.ru
В отличие от «Шерпа» и других «шерпообразных» остекление на BigBo — панорамное, как в обычном автомобиле, что существенно улучшает обзор. Задняя дверь практически равна ширине кузова, что облегчает погрузку крупногабарита
Салон. Вид сзади © avatars.dzeninfra.ru
Салон. Вид сзади
Под задними диванами расположены вместительные сундуки. На спинку можно крепить охотничий карабин © avatars.dzeninfra.ru
Под задними диванами расположены вместительные сундуки. На спинку можно крепить охотничий карабин
Также конструкция трансмиссии имеет ряд ноу-хау. Например, «Лаборатория Вездеходов» разработала и запатентовала специальные бортовые редукторы, позволяющие разворачиваться на месте. Если обычно при повороте колёса одного борта крутятся, а другого — стоят на месте, то здесь благодаря этим редукторам колёса обоих бортов могут одновременно крутиться в разные стороны и тогда машина разворачиватся вокруг своего центра.
Видео с испытаний прототипа BigBo
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/j-AUzWZIxcY?modestbranding=0&controls=1&rel=0&showinfo=1&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru
Другим новшеством является использование специального повышающего редуктора, при установке которого маскимальная скорость возрастает с 55 до 80 км/ч.
Другие особенности конструкции
Нижняя часть кузова (по желанию заказчика) может быть выполнена из простой стали с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Днище дополнительно защищается высокопрочным пластиком РЕ-1000 — пластичным, не колющимся, устойчивым к морозам. О прочности этого материала красноречиво говорит тот факт, что его используют для покрытия кузовов японских самосвалов.
BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты. © avatars.dzeninfra.ru
BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты. © avatars.dzeninfra.ru
BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты.
Верхняя часть кузова, каркас остекления, изготавливается из алюминия. Крыша вездехода оборудована двумя большими люками. В кузове BigBo нет накладных деталей, каждый его сегмент — это усиленная конструкция, а также дополнительный каркас безопасности.
Шины хоть и похожи на шерповские, но разработаны и производятся самостоятельно. Кстати, колёса накачиваются не выхлопными газами, а специально установленным компрессором, что должно положительно сказаться на их сроке службы.
В целом, как по дизайну, так и технически, вездеход BigBo выглядит более «проработанным».
Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru
Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru
Технические характеристики
- Длина, мм — 3650
- Ширина, мм — 2520
- Высота, мм — 2520
- Полная масса, кг — 1000
- Клиренс, мм — 560
- Кузов — низ из стали, верх — алюминий, пластик
- Рама-лодка — из стали с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали
- Двигатель — Hyundai (на первых моделях — бензиновый, с 2021 г — дизельный)
- Максимальная мощность, л. с. — 102 (бензиновый), 128 (дизель)
- Рабочий объём, см3 — 1500 (бензиновый), 1600 (дизель)
- Коробка передач — автоматическая, 4-ступенчатая, автоматическая, 6-ступенчатая
- Подвеска — пневмациркуляционная
- Грузоподъёмность, кг — 1000
- Мест — от 5 до 9 (в зависимости от исполнения салона)
- Спальные места — 2
- Объём багажного отделения, мм — 1120×1140
- Максимальная скорость, км/ч — 55 (до 80 с повышающим редуктором)
- Минимальная скорость, км/ч — 2
- Скорость на воде, км/ч — 6
- Преодолеваемые грунты — любые
- Крутизна преодолеваемого подъёма, градусов — 45
- Тип шин — бескамерные, сверхнизкого давления, собственной конструкции
- Размер шин — 1580×540×24″
- Рабочее давление в шинах, атм. — 0,18 — 0,02
- Стояночная тормозная система — механический стояночный тормоз
- Расход топлива, л/ч — 5-7
- Объем топливных баков, л — 120
Видео
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/19kLK0DDO3E
Заключение
Кто является целевой аудиторией этого вездехода? В первую очередь, это состоятельные охотники, рыбаки и просто любители активного отдыха.
Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники... © avatars.dzeninfra.ru
Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники... © avatars.dzeninfra.ru
Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники…
…и рыбаки!
В 2020 году один вездеход был приобретён владельцем элитной яхты Ragnar. Производителю эта идея понравилась, и BigBo был включен в список возможности заказа в качестве «дополнительного оборудования» к этой супер яхте.
Процесс погрузки вездехода с воды на палубу © avatars.dzeninfra.ru
Процесс погрузки вездехода с воды на палубу © avatars.dzeninfra.ru
Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru
Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru
Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru
Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru
Процесс погрузки вездехода с воды на палубу
Команда вездехода BigBo регулярно участвует в экспедициях Русского географического общества. Последняя из них (на данный момент!) — «Русский След» состоялась в июне этого года. Были обнаружены останки нескольких самолетов времён Великой Отечественной войны.
Кстати, BigBo можно будет увидеть на V Фестивале Русского географического общества, который будет проходить с 18 по 28 августа 2022 года в московском парке «Зарядье».
Кроме этого, BigBo использовался при прокладке оптиковолоконного кабеля в непроходимой тундре в Ханты-Мансийском округе. Вездеход прошел 450 километров, благодаря ему удалось сделать всю работу за 20 дней, что в пять раз быстрее, чем предусматривалось первоначальным планом.
Для перевозки BigBo выпускается специальный прицеп © avatars.dzeninfra.ru
Для перевозки BigBo выпускается специальный прицеп © avatars.dzeninfra.ru
Для перевозки BigBo выпускается специальный прицеп
В общем, данный вездеход имеет широкий спектр применения.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
08.08.2220:58:11