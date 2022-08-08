© avatars.dzeninfra.ru

Сегодня расскажем Вам об очень необычном транспортном средстве — вездеходе-амфибии BigBo.

Несмотря на иностранное название, производится он у нас в России, в городе Кострома, компанией с говорящим названием «Лаборатория Вездеходов».

Давайте знакомиться

BigBo (БигБо) — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, он же снегоболотоход.

Но преодолевать он может не только снега и болота, но и бездорожье всех типов, включая песок, лёд, каменные россыпи, бурелом. Спокойно плавает по воде и даже способен заезжать с неё на лёд!

Выход с воды на лёд без лебёдки © avatars.dzeninfra.ru

На плаву BigBo держится за счет водоизмещения огромных колес, каждое из которых вмещает по 800 литров воздуха, и герметичного кузова.

Разработка и испытания этого аппарата велись с 2014 г., серийное производство начато в 2018. В 2021 году был проведен существенный рестайлинг.

Привычного капота у машины нет, поскольку двигатель расположен посередине. Такая компоновка на вездеходе имеет ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивает равномерное распределение веса по осям, что важно для амфибии. Во-вторых, облегчает обслуживание и, если, потребуется, ремонт двигателя на бездорожье.

Колёса BigBo оборудованы системой контроля и регулировки давления воздуха. При помощи автоматической системы подкачки изменяется пятно контакта, что позволяет оперативно повышать или снижать давление на грунт.

Шерп? Нет, не он!

Конструктивно: короткая база, бортоповорот, огромные колёса с регулируемым давлением, соединённые между собой специальными шлангами, BigBo относится к «шерпообразным».

© avatars.dzeninfra.ru

Но в то же время, он имеет ряд существенных отличий как от «Шерпа», так и от других представителей этого класса.

В отличие от нашумевшего «Шерпа» BigBo имеет более мощный двигатель (128-сильный дизель), вместо рычагов установлен удобный мотоциклетный руль с электроусилителем, который имеет регулировку по высоте, и современную автоматическую коробку передач с противооткатной системой. Последнее, кстати, в вездеходостроении является большой редкостью. Салон вездехода однообъёмный и может вмещать до 9 человек (2 — впереди, 3 — второй ряд, 4 — на двух диванах сзади, с входом через заднюю дверь). В стандартной комплектации BigBo имеет 5 мест, оборудованных ремнями безопасности.

Несмотря на компактные размеры (длина всего 3650 мм!) вездеход получился очень вместительным. Достигается это за счет среднемоторной компоновки и установки двигателя под вторым рядом сиденей © avatars.dzeninfra.ru

Передние сидения регулируются вперёд-назад и наклоном спинок. Все пять кресел отделаны, устойчивым к воздействию влаги и ультрафиолета винилом и оснащены ремнями безопасности. Рулевая колонка регулируется в двух положениях. Цвет салона соответствует цвету кузова и зависит от пожеланий заказчика. Задние диваны раскладываются, образуя спальные места.

При взгляде на интерьер BigBo сразу видно, что перед нами машина высокого класса © avatars.dzeninfra.ru

Кресла достаточно удобны и имеют боковую поддержку © avatars.dzeninfra.ru

Сиденья складываются, образуя спальные места © avatars.dzeninfra.ru

Так же есть все привычные регулировки кресел, музыка JBL, автономный отопитель Webasto и кондиционер. Электрооборудование и элементы управления влагозащищены.

Посадка в машину осуществляется через переднюю дверь, которая сдвигается влево, как в самолёте, а не откидывается вниз.

Посадка водителя и передних пассажиров осуществляется через сдвижную дверь © avatars.dzeninfra.ru

Поручни и ступеньки © avatars.dzeninfra.ru

Посадка водителя и передних пассажиров осуществляется через сдвижную дверь

Это несомненный плюс, т.к. не придется наступать на неё в грязной обуви. Полноценные ступеньки и поручни позволяют легко проникать внутрь салона и беспрепятственно покидать его даже детям и пожилым людям.

В отличие от "Шерпа" и других "шерпообразных" остекление на BigBo - панорамное, как в обычном автомобиле, что существенно улучшает обзор. Задняя дверь практически равна ширине кузова, что облегчает погрузку крупногабарита © avatars.dzeninfra.ru

В отличие от «Шерпа» и других «шерпообразных» остекление на BigBo — панорамное, как в обычном автомобиле, что существенно улучшает обзор. Задняя дверь практически равна ширине кузова, что облегчает погрузку крупногабарита

Салон. Вид сзади © avatars.dzeninfra.ru

Салон. Вид сзади

Под задними диванами расположены вместительные сундуки. На спинку можно крепить охотничий карабин © avatars.dzeninfra.ru

Под задними диванами расположены вместительные сундуки. На спинку можно крепить охотничий карабин

Также конструкция трансмиссии имеет ряд ноу-хау. Например, «Лаборатория Вездеходов» разработала и запатентовала специальные бортовые редукторы, позволяющие разворачиваться на месте. Если обычно при повороте колёса одного борта крутятся, а другого — стоят на месте, то здесь благодаря этим редукторам колёса обоих бортов могут одновременно крутиться в разные стороны и тогда машина разворачиватся вокруг своего центра.

Видео с испытаний прототипа BigBo

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/j-AUzWZIxcY?modestbranding=0&controls=1&rel=0&showinfo=1&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru

Другим новшеством является использование специального повышающего редуктора, при установке которого маскимальная скорость возрастает с 55 до 80 км/ч.

Другие особенности конструкции

Нижняя часть кузова (по желанию заказчика) может быть выполнена из простой стали с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Днище дополнительно защищается высокопрочным пластиком РЕ-1000 — пластичным, не колющимся, устойчивым к морозам. О прочности этого материала красноречиво говорит тот факт, что его используют для покрытия кузовов японских самосвалов.

BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты. © avatars.dzeninfra.ru

BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты.

Верхняя часть кузова, каркас остекления, изготавливается из алюминия. Крыша вездехода оборудована двумя большими люками. В кузове BigBo нет накладных деталей, каждый его сегмент — это усиленная конструкция, а также дополнительный каркас безопасности.

Шины хоть и похожи на шерповские, но разработаны и производятся самостоятельно. Кстати, колёса накачиваются не выхлопными газами, а специально установленным компрессором, что должно положительно сказаться на их сроке службы.

В целом, как по дизайну, так и технически, вездеход BigBo выглядит более «проработанным».

Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru

Технические характеристики

Длина, мм — 3650

Ширина, мм — 2520

Высота, мм — 2520

Полная масса, кг — 1000

Клиренс, мм — 560

Кузов — низ из стали, верх — алюминий, пластик

Рама-лодка — из стали с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали

Двигатель — Hyundai (на первых моделях — бензиновый, с 2021 г — дизельный)

Максимальная мощность, л. с. — 102 (бензиновый), 128 (дизель)

Рабочий объём, см3 — 1500 (бензиновый), 1600 (дизель)

Коробка передач — автоматическая, 4-ступенчатая, автоматическая, 6-ступенчатая

Подвеска — пневмациркуляционная

Грузоподъёмность, кг — 1000

Мест — от 5 до 9 (в зависимости от исполнения салона)

Спальные места — 2

Объём багажного отделения, мм — 1120×1140

Максимальная скорость, км/ч — 55 (до 80 с повышающим редуктором)

Минимальная скорость, км/ч — 2

Скорость на воде, км/ч — 6

Преодолеваемые грунты — любые

Крутизна преодолеваемого подъёма, градусов — 45

Тип шин — бескамерные, сверхнизкого давления, собственной конструкции

Размер шин — 1580×540×24″

Рабочее давление в шинах, атм. — 0,18 — 0,02

Стояночная тормозная система — механический стояночный тормоз

Расход топлива, л/ч — 5-7

Объем топливных баков, л — 120

Видео

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/19kLK0DDO3E

Заключение

Кто является целевой аудиторией этого вездехода? В первую очередь, это состоятельные охотники, рыбаки и просто любители активного отдыха.

Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники... © avatars.dzeninfra.ru

Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники…

...и рыбаки! © avatars.dzeninfra.ru

…и рыбаки!

В 2020 году один вездеход был приобретён владельцем элитной яхты Ragnar. Производителю эта идея понравилась, и BigBo был включен в список возможности заказа в качестве «дополнительного оборудования» к этой супер яхте.

Процесс погрузки вездехода с воды на палубу © avatars.dzeninfra.ru

Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru

Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru

Процесс погрузки вездехода с воды на палубу

Команда вездехода BigBo регулярно участвует в экспедициях Русского географического общества. Последняя из них (на данный момент!) — «Русский След» состоялась в июне этого года. Были обнаружены останки нескольких самолетов времён Великой Отечественной войны.

Кстати, BigBo можно будет увидеть на V Фестивале Русского географического общества, который будет проходить с 18 по 28 августа 2022 года в московском парке «Зарядье».

Кроме этого, BigBo использовался при прокладке оптиковолоконного кабеля в непроходимой тундре в Ханты-Мансийском округе. Вездеход прошел 450 километров, благодаря ему удалось сделать всю работу за 20 дней, что в пять раз быстрее, чем предусматривалось первоначальным планом.

Для перевозки BigBo выпускается специальный прицеп © avatars.dzeninfra.ru

Для перевозки BigBo выпускается специальный прицеп

В общем, данный вездеход имеет широкий спектр применения.