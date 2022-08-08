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Транспорт и логистика

Вездеход BigBo из Костромы — с комфортом по бездорожью

 © avatars.dzeninfra.ru

Сегодня расскажем Вам об очень необычном транспортном средстве — вездеходе-амфибии BigBo.

Несмотря на иностранное название, производится он у нас в России, в городе Кострома, компанией с говорящим названием «Лаборатория Вездеходов».

Давайте знакомиться

BigBo (БигБо) — вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления, он же снегоболотоход.

Но преодолевать он может не только снега и болота, но и бездорожье всех типов, включая песок, лёд, каменные россыпи, бурелом. Спокойно плавает по воде и даже способен заезжать с неё на лёд!

Выход с воды на лёд без лебёдкиВыход с воды на лёд без лебёдки © avatars.dzeninfra.ru

На плаву BigBo держится за счет водоизмещения огромных колес, каждое из которых вмещает по 800 литров воздуха, и герметичного кузова.

Разработка и испытания этого аппарата велись с 2014 г., серийное производство начато в 2018. В 2021 году был проведен существенный рестайлинг.

Привычного капота у машины нет, поскольку двигатель расположен посередине. Такая компоновка на вездеходе имеет ряд преимуществ. Во-первых, обеспечивает равномерное распределение веса по осям, что важно для амфибии. Во-вторых, облегчает обслуживание и, если, потребуется, ремонт двигателя на бездорожье.

Колёса BigBo оборудованы системой контроля и регулировки давления воздуха. При помощи автоматической системы подкачки изменяется пятно контакта, что позволяет оперативно повышать или снижать давление на грунт.

Шерп? Нет, не он!

Конструктивно: короткая база, бортоповорот, огромные колёса с регулируемым давлением, соединённые между собой специальными шлангами, BigBo относится к «шерпообразным».

 © avatars.dzeninfra.ru

Но в то же время, он имеет ряд существенных отличий как от «Шерпа», так и от других представителей этого класса.

В отличие от нашумевшего «Шерпа» BigBo имеет более мощный двигатель (128-сильный дизель), вместо рычагов установлен удобный мотоциклетный руль с электроусилителем, который имеет регулировку по высоте, и современную автоматическую коробку передач с противооткатной системой. Последнее, кстати, в вездеходостроении является большой редкостью. Салон вездехода однообъёмный и может вмещать до 9 человек (2 — впереди, 3 — второй ряд, 4 — на двух диванах сзади, с входом через заднюю дверь). В стандартной комплектации BigBo имеет 5 мест, оборудованных ремнями безопасности.

Несмотря на компактные размеры (длина всего 3650 мм!) вездеход получился очень вместительным. Достигается это за счет среднемоторной компоновки и установки двигателя под вторым рядом сиденейНесмотря на компактные размеры (длина всего 3650 мм!) вездеход получился очень вместительным. Достигается это за счет среднемоторной компоновки и установки двигателя под вторым рядом сиденей © avatars.dzeninfra.ru

Передние сидения регулируются вперёд-назад и наклоном спинок. Все пять кресел отделаны, устойчивым к воздействию влаги и ультрафиолета винилом и оснащены ремнями безопасности. Рулевая колонка регулируется в двух положениях. Цвет салона соответствует цвету кузова и зависит от пожеланий заказчика. Задние диваны раскладываются, образуя спальные места.

При взгляде на интерьер BigBo сразу видно, что перед нами машина высокого классаПри взгляде на интерьер BigBo сразу видно, что перед нами машина высокого класса © avatars.dzeninfra.ru

Кресла достаточно удобны и имеют боковую поддержкуКресла достаточно удобны и имеют боковую поддержку © avatars.dzeninfra.ru

Сиденья складываются, образуя спальные местаСиденья складываются, образуя спальные места © avatars.dzeninfra.ru

Так же есть все привычные регулировки кресел, музыка JBL, автономный отопитель Webasto и кондиционер. Электрооборудование и элементы управления влагозащищены.

Посадка в машину осуществляется через переднюю дверь, которая сдвигается влево, как в самолёте, а не откидывается вниз.

Посадка водителя и передних пассажиров осуществляется через сдвижную дверьПосадка водителя и передних пассажиров осуществляется через сдвижную дверь © avatars.dzeninfra.ru

Поручни и ступенькиПоручни и ступеньки © avatars.dzeninfra.ru

Посадка водителя и передних пассажиров осуществляется через сдвижную дверь

Это несомненный плюс, т.к. не придется наступать на неё в грязной обуви. Полноценные ступеньки и поручни позволяют легко проникать внутрь салона и беспрепятственно покидать его даже детям и пожилым людям.

В отличие от "Шерпа" и других "шерпообразных" остекление на BigBo - панорамное, как в обычном автомобиле, что существенно улучшает обзор. Задняя дверь практически равна ширине кузова, что облегчает погрузку крупногабаритаВ отличие от "Шерпа" и других "шерпообразных" остекление на BigBo - панорамное, как в обычном автомобиле, что существенно улучшает обзор. Задняя дверь практически равна ширине кузова, что облегчает погрузку крупногабарита © avatars.dzeninfra.ru

В отличие от «Шерпа» и других «шерпообразных» остекление на BigBo — панорамное, как в обычном автомобиле, что существенно улучшает обзор. Задняя дверь практически равна ширине кузова, что облегчает погрузку крупногабарита

Салон. Вид сзадиСалон. Вид сзади © avatars.dzeninfra.ru

Салон. Вид сзади

Под задними диванами расположены вместительные сундуки. На спинку можно крепить охотничий карабинПод задними диванами расположены вместительные сундуки. На спинку можно крепить охотничий карабин © avatars.dzeninfra.ru

Под задними диванами расположены вместительные сундуки. На спинку можно крепить охотничий карабин

Также конструкция трансмиссии имеет ряд ноу-хау. Например, «Лаборатория Вездеходов» разработала и запатентовала специальные бортовые редукторы, позволяющие разворачиваться на месте. Если обычно при повороте колёса одного борта крутятся, а другого — стоят на месте, то здесь благодаря этим редукторам колёса обоих бортов могут одновременно крутиться в разные стороны и тогда машина разворачиватся вокруг своего центра.

Видео с испытаний прототипа BigBo

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/j-AUzWZIxcY?modestbranding=0&controls=1&rel=0&showinfo=1&enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru

Другим новшеством является использование специального повышающего редуктора, при установке которого маскимальная скорость возрастает с 55 до 80 км/ч.

Другие особенности конструкции

Нижняя часть кузова (по желанию заказчика) может быть выполнена из простой стали с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Днище дополнительно защищается высокопрочным пластиком РЕ-1000 — пластичным, не колющимся, устойчивым к морозам. О прочности этого материала красноречиво говорит тот факт, что его используют для покрытия кузовов японских самосвалов.

BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты.BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты. © avatars.dzeninfra.ru

BigBo имеет герметичный кузов с плоским днищем, надежно защищающим все узлы и агрегаты.

Верхняя часть кузова, каркас остекления, изготавливается из алюминия. Крыша вездехода оборудована двумя большими люками. В кузове BigBo нет накладных деталей, каждый его сегмент — это усиленная конструкция, а также дополнительный каркас безопасности.

Шины хоть и похожи на шерповские, но разработаны и производятся самостоятельно. Кстати, колёса накачиваются не выхлопными газами, а специально установленным компрессором, что должно положительно сказаться на их сроке службы.

В целом, как по дизайну, так и технически, вездеход BigBo выглядит более «проработанным».

Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожьюВездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru

Технические характеристики

  • Длина, мм — 3650
  • Ширина, мм — 2520
  • Высота, мм — 2520
  • Полная масса, кг — 1000
  • Клиренс, мм — 560
  • Кузов — низ из стали, верх — алюминий, пластик
  • Рама-лодка — из стали с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали
  • Двигатель — Hyundai (на первых моделях — бензиновый, с 2021 г — дизельный)
  • Максимальная мощность, л. с. — 102 (бензиновый), 128 (дизель)
  • Рабочий объём, см3 — 1500 (бензиновый), 1600 (дизель)
  • Коробка передач — автоматическая, 4-ступенчатая, автоматическая, 6-ступенчатая
  • Подвеска — пневмациркуляционная
  • Грузоподъёмность, кг — 1000
  • Мест — от 5 до 9 (в зависимости от исполнения салона)
  • Спальные места — 2
  • Объём багажного отделения, мм — 1120×1140
  • Максимальная скорость, км/ч — 55 (до 80 с повышающим редуктором)
  • Минимальная скорость, км/ч — 2
  • Скорость на воде, км/ч — 6
  • Преодолеваемые грунты — любые
  • Крутизна преодолеваемого подъёма, градусов — 45
  • Тип шин — бескамерные, сверхнизкого давления, собственной конструкции
  • Размер шин — 1580×540×24″
  • Рабочее давление в шинах, атм. — 0,18 — 0,02
  • Стояночная тормозная система — механический стояночный тормоз
  • Расход топлива, л/ч — 5-7
  • Объем топливных баков, л — 120

Видео

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/19kLK0DDO3E

Заключение

Кто является целевой аудиторией этого вездехода? В первую очередь, это состоятельные охотники, рыбаки и просто любители активного отдыха.

Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники...Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники... © avatars.dzeninfra.ru

Большие люки в крыше по достоинству оценят охотники…

...и рыбаки!...и рыбаки! © avatars.dzeninfra.ru

…и рыбаки!

В 2020 году один вездеход был приобретён владельцем элитной яхты Ragnar. Производителю эта идея понравилась, и BigBo был включен в список возможности заказа в качестве «дополнительного оборудования» к этой супер яхте.

Процесс погрузки вездехода с воды на палубуПроцесс погрузки вездехода с воды на палубу © avatars.dzeninfra.ru

Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожьюВездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru

Вездеход BigBo – с комфортом по бездорожьюВездеход BigBo – с комфортом по бездорожью © avatars.dzeninfra.ru

Процесс погрузки вездехода с воды на палубу

Команда вездехода BigBo регулярно участвует в экспедициях Русского географического общества. Последняя из них (на данный момент!) — «Русский След» состоялась в июне этого года. Были обнаружены останки нескольких самолетов времён Великой Отечественной войны.

Кстати, BigBo можно будет увидеть на V Фестивале Русского географического общества, который будет проходить с 18 по 28 августа 2022 года в московском парке «Зарядье».

Кроме этого, BigBo использовался при прокладке оптиковолоконного кабеля в непроходимой тундре в Ханты-Мансийском округе. Вездеход прошел 450 километров, благодаря ему удалось сделать всю работу за 20 дней, что в пять раз быстрее, чем предусматривалось первоначальным планом.

Для перевозки BigBo выпускается специальный прицепДля перевозки BigBo выпускается специальный прицеп © avatars.dzeninfra.ru

Для перевозки BigBo выпускается специальный прицеп

В общем, данный вездеход имеет широкий спектр применения.
Источник: https://zen.yandex.ru/media/smotri_...bezdorojiu-62ea39f2c4012f27ca483703

вездеход, снегоболотоход, Bigbo, Бигбо, Кострома, Лаборатория вездеходов
  • Clausson Clausson
    08.08.2220:58:11

    По поводу Шерпа понятно, а Алексей Гарагашьян к этому вездеходу имеет отношение или нет?

    #1252649
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