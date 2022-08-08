Группа ПОЛИПЛАСТИК разработала полимерную трубу для аграрного сектора

На крупнейшей выставке достижений отечественного агропромышленного комплекса, организованной в конце июля Министерством сельского хозяйства РФ — Всероссийском Дне поля 2022 — была представлена новая отечественная разработка для создания систем ирригации. Группа ПОЛИПЛАСТИК анонсировала запуск производства новой марки полимерной трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО.

МУЛЬТИКЛИН АГРО © www.polyplastic.ru

Отечественных аналогов данному продукту нет, к тому же труба рассчитана на производство полностью из отечественного сырья, так что ее можно отнести к разряду инновационных импортозамещающих технических решений в сфере инженерных коммуникаций аграрного назначения.

МУЛЬТИКЛИН АГРО — двухслойная полиэтиленовая труба, предназначенная для создания систем ирригации. Новинка в продуктовой линейке ведущего отечественного производителя полимерных трубопроводных систем стала ответом на запрос отечественного аграрного сектора. Так, на заседании Научного совета Минсельхоза РФ состоялось обсуждение необходимости создания отечественной марки полимерных труб для строительства трубопроводов орошения методом наружной прокладки. Это позволит достичь ощутимого снижения трудозатрат, стоимости и сроков монтажа оросительных систем за счет отсутствия необходимости проведения земляных работ.

В результате силами Научно-исследовательского института Группы ПОЛИПЛАСТИК, обладающего необходимыми компетенциями и солидной производственно-испытательной базой, была разработана подходящая конструкция трубы на основе специальной полимерной композиции. Такие трубы обладают более высокими физико-механическими свойствами, в частности, эластичностью (по величине относительного удлинения при разрыве), а также большим относительным удлинением и лучшей свариваемостью благодаря отсутствию сажи и вторичного сырья. Также для данного вида труб исключается возможность применения некачественного сырья (примесей, вторичных материалов). При этом упрощается визуальный контроль сварного шва, т.к. цвет грата белый, и значительно облегчается визуальный контроль качества труб, ведь все примеси иного сырья сразу же обнаружатся при сварке.

труба МУЛЬТИКЛИН АГРО © www.polyplastic.ru

Использование полиэтилена трубной марки ПЭ 100 в качестве основного материала исключает возможность применения некачественного сырья (примесей, вторичных материалов), недопустимого для производства напорных труб. Проблема использования вторичного трубного сырья (отходов производства труб, бывших в употреблении труб, сырья из различных типов полиэтиленов — пакетов, пленок, пластиковых бутылок) остро стоит на рынке производства полимерной трубной продукции. Трубы с использованием вторичного сырья рассчитаны на кратковременное использование, поскольку определить срок службы таких труб невозможно из-за неконтролируемого качества сырья. Важно учитывать, что период безаварийной эксплуатации таких трубопроводов может составлять всего несколько месяцев, крайне редко — до 5 лет.

В настоящее время при поддержке ведущих НИИ в сфере АПК РФ и Ассоциации «НАПОР» Группа ПОЛИПЛАСТИК завершает опытно-промышленные испытания нового вида полимерной трубы.

Эффект от применения МУЛЬТИКЛИН АГРО при создании оросительных систем выразится в снижении негативных последствий аридизации (увеличения сухости) климата и повышении плодородия сельхозземель. К тому же удастся значительно уменьшить угрозу применения контрафактных труб при создании оросительных систем АПК. Все это, в конечном итоге, станет вкладом в обеспечение продовольственной безопасности страны.