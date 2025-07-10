Группа ПОЛИПЛАСТИК наладила выпуск насосов для ЖКХ и аграрного комплекса

Группа ПОЛИПЛАСТИК развивает собственное производство насосного оборудования. В 2024 году компания вывела на рынок широкий спектр импортозамещающих насосов и насосных установок, которые могут применяться не только в системах водоснабжения и водоочистки, но и в системах ирригации. Оборудование выпускается на площадке завода ВДК на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

Образцы насосного оборудования и продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК © www.polyplastic.ru

В настоящее время полностью локализовано производство насосов-дозаторов объемом до 2020 литров в час, насосов двухстороннего входа мощностью 150-630 кВт, установок повышения давления объемом до 1500 м3/час, а также сборных контейнерных решений с полной автоматизацией технологического процесса.

На предприятии изготавливаются сотни единиц насосного оборудования в год, производственная мощность компании ВДК по выпуску насосов достигает 1200 единиц в год. В ближайшее время этот показатель планируется увеличить до 2000 единиц в год.

Новейшее импортозамещающее оборудование высоко востребовано в сельском хозяйстве. В системах ирригации центробежные насосы могут использоваться для перекачивания воды из открытых источников, накопительных резервуаров, колодцев и скважин. Насосы-дозаторы рекомендованы для точного дозирования растворов в составе установок приготовления минеральных удобрений. Шнековые насосы могут использоваться для подачи воды и удобрений, а также для перекачивания жидких отходов.

Все виды насосного оборудования Группы ПОЛИПЛАСТИК отличаются высоким КПД, надежностью и длительным сроком эксплуатации. В настоящее время продукция проходит процедуру включения в реестр импортозамещающего российского оборудования Минпромторга РФ.

Образцы оборудования были представлены на выставке достижений российского агропромышленного комплекса «Всероссийский Дня поля 2025», которая прошла с 3 по 5 июля в Волгограде, и вызвали большой интерес со стороны сельхозтоваропроизводителей.

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