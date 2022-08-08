Краснодарский край собрал хороший урожай пшеницы

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Краснодарский край завершил кампанию по уборке озимых. Собрано 12,4 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Урожай пшеницы составил 10,7 млн тонн, это один из лучших урожаев в истории Кубани. Средняя урожайность составила 65 центнеров с гектара.

Новый урожай состоит преимущественно из продовольственного зерна. На третий и четвертый класс приходится почти 90 процентов.

На полях работали более 40 тысяч сельхозмашин, в том числе порядка семи тысяч комбайнов. Это позволило ежесуточно обмолачивать свыше 100 тысяч гектаров.

Стоит отметить, что погодные условия в этом году были непростые, засуху сменяли ливни и град.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов России. В 2021 году там было собрано свыше 12 млн тонн зерна.