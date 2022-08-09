«Росэлектроника» разработала систему орнитологической безопасности полетов для аэропортов

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал систему орнитологической безопасности полетов для аэропортов — Orni. Она способна отслеживать полет до 100 птиц одновременно на расстоянии до 21 км. Оборудование успешно прошло тестовую эксплуатацию в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Orni включает подсистему радиолокационного обнаружения и сопровождения, оснащенную от одного до четырех пассивными когерентными локаторами, а также подсистему сопряжения с биоакустическими излучателями и другими устройствами, которые отпугивают птиц, оказавшихся в опасной для полетов зоне. Устройства не создают помехи и не влияют на работу радиотехнического оборудования самолетов и аэропортов.

Комплекс получил программное обеспечение, которое фиксирует и вносит в архив все полеты птиц, а также контролирует работу подсистем и обменивается информацией с другими службами аэропорта. Вся работа Orni ведется в автоматическом режиме.

В составе Ростеха разработку ведет предприятие холдинга «Росэлектроника» — НИИ «Вектор».

"По данным Международной организации гражданской авиации ежегодно в мире происходит более 5000 столкновений воздушных судов с птицами. В почти половине случаев птицы попадают в двигатель, после чего самолету приходится возвращаться в аэропорт. Наша новая система с высокой точностью отслеживает полеты птиц рядом с аэропортом и отпугивает их во время взлетов и посадок самолетов", — сказал директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.