В Череповце запущен новый мост

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10 августа в Череповце Вологодской области открыто движение по новому мосту через р.Шексну.

Его длина — 1,132 км, ширина — 30,6 м, построено три кольцевых развязки, 7 км тротуаров, 6,2 км велодорожек, установлено более 1 тыс. светильников. Мост соединил две федеральные трассы М-8 на Москву, А-114 до Санкт-Петербурга и региональную трассу Череповец — Ярославль. На стройплощадке над его сооружением три года работало более 880 человек.

Запуск Архангельского моста стал важным событием для региона. Новый автомобильный маршрут, который был запущен одновременно с ним, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, а также упростит транспортную доступность производственных площадок крупных компаний — «Северстали» и «Фосагро». Он также разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе, и создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной.

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Большой жилой массив вырос за рекой за последние три десятилетия, он продолжает расширятся и сейчас. Свыше семидесяти тысяч человек живет за Шексной. Многие из них трудятся на крупных промышленных предприятиях, которые находятся на другом конце Череповца.

Шестиполосный мост через реку Шексну в Череповце, названный местными жителями Архангельским, это ключевой инфраструктурный проект нескольких десятилетий для Череповца, Вологодской области, а также Северо-Западного федерального округа в целом. Мост значился в генеральных планах Череповца 1968 и 1988 годов с расчетными сроками ввода в 1995 и 2005 годах соответственно. Разработка проекта началась в 2007 году по поручению тогда мэра Череповца, ныне губернатора Олега Кувшинникова.

Строить начали в 2017 году, начиная с подходов, непосредственно мост стали возводить в августе 2019 года и завершили его на три года ранее запланированного срока. Итоговая стоимость сооружения составила 18,9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов в связи с изменением объема работ и увеличением стоимости ресурсов. Генеральными подрядчиками выступили крупнейшие в стране компании АО «ВАД» и АО «Мостострой-11», которые ранее строили крупнейшие в стране объекты.

Архангельский мост в Череповце — первый в России, на котором Н-образные пилоны стальными тросами соединяются с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы. В Вологодской области это будет самый длинный мост.

© st.cherinfo.ru

© st.cherinfo.ru

© st.cherinfo.ru