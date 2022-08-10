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Дорожное строительство

В Череповце запущен новый мост

 © dpru.obs.ru-moscow-1.hc.sbercloud.ru

10 августа в Череповце Вологодской области открыто движение по новому мосту через р.Шексну.

Его длина — 1,132 км, ширина — 30,6 м, построено три кольцевых развязки, 7 км тротуаров, 6,2 км велодорожек, установлено более 1 тыс. светильников. Мост соединил две федеральные трассы М-8 на Москву, А-114 до Санкт-Петербурга и региональную трассу Череповец — Ярославль. На стройплощадке над его сооружением три года работало более 880 человек.

Запуск Архангельского моста стал важным событием для региона. Новый автомобильный маршрут, который был запущен одновременно с ним, свяжет между собой четыре крупных микрорайона Череповца, а также упростит транспортную доступность производственных площадок крупных компаний — «Северстали» и «Фосагро». Он также разгрузит движение на Октябрьском мосту, который ранее был единственным в городе, и создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексной.

 © st.cherinfo.ru

Большой жилой массив вырос за рекой за последние три десятилетия, он продолжает расширятся и сейчас. Свыше семидесяти тысяч человек живет за Шексной. Многие из них трудятся на крупных промышленных предприятиях, которые находятся на другом конце Череповца.

Шестиполосный мост через реку Шексну в Череповце, названный местными жителями Архангельским, это ключевой инфраструктурный проект нескольких десятилетий для Череповца, Вологодской области, а также Северо-Западного федерального округа в целом. Мост значился в генеральных планах Череповца 1968 и 1988 годов с расчетными сроками ввода в 1995 и 2005 годах соответственно. Разработка проекта началась в 2007 году по поручению тогда мэра Череповца, ныне губернатора Олега Кувшинникова.

Строить начали в 2017 году, начиная с подходов, непосредственно мост стали возводить в августе 2019 года и завершили его на три года ранее запланированного срока. Итоговая стоимость сооружения составила 18,9 млрд рублей из федерального и областного бюджетов в связи с изменением объема работ и увеличением стоимости ресурсов. Генеральными подрядчиками выступили крупнейшие в стране компании АО «ВАД» и АО «Мостострой-11», которые ранее строили крупнейшие в стране объекты.

Архангельский мост в Череповце — первый в России, на котором Н-образные пилоны стальными тросами соединяются с дорожным полотном параллельно друг другу, напоминая конструкцию музыкальной арфы. В Вологодской области это будет самый длинный мост.

 © st.cherinfo.ru

 © st.cherinfo.ru

 © st.cherinfo.ru
Источник: https://iz.ru/1377497/2022-08-10/pu...-arkhangelskomu-mostu-v-cherepovtce

мост, Вологодская область
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    10.08.2216:12:30

    Мост хороший и красивый -на фото в статье эта красота не очень раскрывается.

    Тут лучше показано:

    https://smotrim...u/video/2457760

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~16:16 10.08.22
    #1252695
  • Дмитрий Бондарев Дмитрий Бондарев
    10.08.2217:29:48

    Мост соединил две федеральные трассы М-8 на Москву, А-114 до Санкт-Петербурга…

    А когда-нибудь в нашей стране федеральные трассы начнут соединять дорогами вокруг населённых пунктов, а не через населённые пункты?

    #1252699
    • Нет аватара Tcheluskin
      10.08.2219:15:49

      Новый мост, в значительной мере, и есть «дорога вокруг».

      Старый Октябрьский мост проходит через центр нынешнего города. А новый Архангельскй и соотв. трасса — на северном берегу Шескны через восточный Заягорбский район, а на южном берегу — по сути вне города. Для наглядности, посмотрите на Яндекс-картах в режиме «спутник» или «гибрид».

       © xn---35-6cdk1dnenygj.xn--p1ai

      Хотя в будущих планах есть расширение города и строительство ещё более обходной дороги с новым мостом ещё восточнее.

       © pandia.ru

      P. S. Как запарило каждый раз перебирать в Гугле 20 источников изображения, в поиске того, ссылку на который этот сайт переварит.

      Отредактировано: Tcheluskin~19:37 10.08.22
      #1252705
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