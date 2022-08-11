Северсталь отработала технологию производства биметаллов для новейших ледоколов

Технология производства биметалла методом пакетной прокатки была отработана в кратчайшие сроки. На стане 5000 листопрокатного цеха в Колпино были собраны и прокатаны опытные пакеты на толщины от 34 до 55 мм, разработаны новые технические условия (ТУ) на поставку биметаллов, проведены сертификационные испытания под надзором Российского морского регистра судоходства (РМРС). Все исследования были проведены на базе собственных лаборатории в Колпино и Череповце.

Биметаллический прокат, произведенный по технологии пакетной прокатки, является новым видом продукции для «Северстали» и отвечает всем жестким требованиям РМРС, что подтверждено Свидетельством о признании изготовителя (СПИ). Преимущество биметалла, произведенного методом пакетной прокатки, заключается в том, что обеспечиваются самые жесткие требования к толщине плакирующего слоя +/- 0,45 мм, повышенной прочности сцепления слоев — более 400МПа (при норме не менее 250 МПа), а также по требованию заказчика повышенной плоскостности листа — не более 8 мм на метр.

«На сегодняшний день „Северсталь“ — единственный производитель в мире, который производит биметаллические листы, используя два из трех существующих метода выпуска биметаллов. Это метод электрошлаковой наплавки, применяемый на Череповецком металлургическом комбинате, и новый метод пакетной прокатки, освоенный на производственной площадке в Колпино. Оба метода в комплексе формируют уникальное предложение для клиентов, которые могут в зависимости от эксплуатационных требований конкретного заказа получить необходимый комплекс свойств, выбирая или комбинируя способы производства биметаллических листов. Уникальность предложения „Северстали“ заключается также в том, что компания сама является производителем основного слоя, который можно сделать любым, используя весь опыт и знания металлургического производства. Мы видим устойчивый спрос на биметаллы как в судостроении, так и в нефтехимическом машиностроении, и планируем развивать обе технологии, расширяя продуктовую линейку с учетом потребностей наших клиентов», — рассказал директор по работе с машиностроительными компаниями «Северстали» Георгий Аргунов.

«Северсталь» стала победителем тендера на производство и поставку 1363 тонн биметаллического проката (или 100 листов размером 3200 на 12000 мм) для наружной обшивки носовой части корпуса головного линейного атомного ледокола «Россия» (проект 10510 ЛК-120 Я, шифр «Лидер»). Атомоход возводится на судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень Приморского края. Государственным заказчиком строительства ледокола является Госкорпорация «Росатом».

Из биметалла будет выполнена ледовая защита атомного ледокола, так называемый ледовый пояс судна. Это усиленная нижняя часть корпуса, которая непосредственно противостоит льдам. Первым и единственным до этого момента ледоколом с таким цельным ледовым поясом из биметалла был атомоход «50 лет Победы», спущенный на воду в 1993 году. Биметалл для него был произведен на Череповецком металлургическом комбинате (входит в «Северсталь»). Высокая стойкость биметаллического ледового пояса в период эксплуатации атомохода «50 лет Победы» подтвердила преимущество применения такого технического решения для строительства судов, используемых в суровых условиях Арктики.

«Благодаря комбинации слоев различных марок сталей биметаллический прокат обладает уникальным комплексом эксплуатационных и технологических характеристик, использование биметаллов позволяет экономно использовать дефицитные дорогостоящие материалы. Биметаллы также могут стать эффективной заменой импортной нержавеющей стали, существенно снижая затраты наших потребителей», — отметил директор по техническому развитию и качеству «Северстали» Петр Мишнев.

Весь объем биметалла для строительства ледокола «Россия» будет выпущен на стане 5000 листопрокатного цеха производственной площадки «Северстали» в Колпино, используя новый метод пакетной прокатки. Специально для этого проекта там был организован всего за шесть месяцев новый участок по производству биметаллических пакетов. Сумма инвестиций составила порядка 150 млн руб.

Пакет будет состоять из судостали марки PCE500W в качестве основы и плакирующего слоя из нержавеющей стали. В процесс сборки пакета входят подготовительные работы, а именно прокатка металла основы, зачистка сопрягаемых поверхностей металла основы и плакировки до зеркального блеска, сварка пакета по периметру, вакуумирование для удаления воздуха между слоями. Далее пакет помещается в нагревательную печь и прокатываться на стане 5000 до получения уже готовой продукции.

Для строительства ледокола «Россия» сейчас «Северсталь» также продолжает поставки судостали повышенной прочности марки D40, высокой прочности и улучшенной свариваемости с гарантией сопротивляемости слоистым разрывам марки E500W арктического исполнения (Arc). Производство металлопроката обеспечивают станы 2000 и 2800 Череповецкого металлургического комбината, а также стан 5000 производственной площадки «Северстали» в Колпино.

Финальную обработку стальных листов выполняют в цехе переработки металла (ЦПМ, бывший СМЦ-Колпино, входит в «Северсталь»). В связи с уходом с российского рынка компании «Хемпель» в ЦПМ подобрали российский аналог межоперационного грунта, который служит для предотвращения коррозии металла во время транспортировки и хранения.

Общий объем поставки «Северстали» для строительства ледокола «Россия», включая судосталь и биметаллический прокат, составит порядка 15 тыс. тонн.