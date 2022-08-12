Новая поликлиника Пятигорска открыла свои двери для пациентов
Площадь составляет 4 тысячи квадратных метров. Внутри расположены кабинеты эндоскопии, функциональной диагностики, окулиста, лора, уролога. Здесь смогут принимать до 600 пациентов в смену.
Поликлиника обслуживает 40 тысяч жителей Пятигорска — с момента открытия действующего поныне старого здания медучреждения число прикрепленных жителей выросло в 2,5 раза.
Новый корпус поможет комфортно разместиться медикам и пациентам, а также откроет перспективы для развития системы оказания медпомощи. Так, в старом здании планируется развивать службу женской консультации, а в новом — сможет разместиться центр амбулаторной хирургии. Планы по его созданию разработаны.
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