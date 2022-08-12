Замыкающие волноводы «ИСС» на AngoSat-2 заместили продукцию ADS

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В компанию «ИСС» не были поставлены 57 замыкающих волноводов раскрываемой много-лучевой антенны Ku диапазона и раскрываемой антенны С-диапазона. В сложившейся ситуации у предприятия оставался единственно возможный выход — спроектировать и изготовить волноводы самостоятельно, опираясь на ранее отработанный технический задел.

© ixbt.photo

На очередном инженерном рассмотрении проекта по созданию космического аппарата решетнёвцы представили заказчикам из Анголы предложения о замене элементов полезной нагрузки разработки ADS на продукцию собственной разработки, в том числе, замыкающих волноводов антенной подсистемы. Ангольская сторона дала согласие на проведение комплекса этих работ.

Создание спутника AngoSat-2 находилось на том этапе, когда расположение и конфигурацию замыкающих волноводов уже нельзя было изменить. «Чтобы чётко представить масштаб задачи, необходимо понимать, что замыкающие волноводы на спутнике всегда самые сложные, — рассказал Дмитрий Доронкин, начальник группы проектирования и монтажа волноводов антенно-фидерных систем. — На каждом волноводе выполняют пространственные гнутые участки, обеспечивают по три линейных и три угловых размера, что усложняет их проектирование и изготовление». Чтобы обеспечить нужные параметры и характеристики, компания «ИСС» применила, в том числе, инновационный метод пайки волноводов в солях.

Решение поставленной задачи потребовало предельной концентрации сил, времени и ресурсов, напряжённой работы целой команды конструкторов, технологов и рабочих. И в течение двух месяцев цель была достигнута. На выпуск конструкторской документации (а это более 300 документов!) и изготовление 57 волноводов решетнёвцам потребовалось в 2,5 раза меньше времени, чем отводилось иностранному подрядчику по условиям контракта. Предварительная примерка волноводов на конструкции полезной нагрузки в составе лётного изделия показала правильность конструкторскотехнологических решений и их соответствие заданным требованиям.

В результате замыкающие волноводы производства «ИСС» были успешно установлены на конструкцию полезной нагрузки спутника.