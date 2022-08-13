Металлоинвест завершил модернизацию склада нефтепродуктов Лебединского ГОКа
Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, завершила модернизацию склада нефтепродуктов Лебединского горно-обогатительного комбината.
Производственный объект отвечает всем современным требованиям экологической и промышленной безопасности. Инвестиции Компании в проект составили 1 млрд рублей.
«Активная стадия строительства заняла почти полтора года. Применение при строительстве передовых технологий и материалов сводит к минимуму риски возникновения внештатных ситуаций и существенно снижает нагрузку на окружающую среду, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. — В скором времени склад нефтепродуктов будет запущен в промышленную эксплуатацию».
Все резервуары для хранения нефтепродуктов на складе заменены на новые. Они изготовлены из специальных конструкционных сталей, устойчивых к коррозии и температурным перепадам. Для дополнительной безопасности склад оснащён стационарными датчиками довзрывных концентраций, системами оповещения и пожаротушения.
Отгрузка ГСМ в автотопливозаправщики производится с применением автоматических наливных комплексов, оборудованных защитой от перелива.
Хранение, учёт и отгрузка ГСМ полностью автоматизированы. Управление процессами осуществляет один оператор.
В рамках реализации проекта выполнена реконструкция административно-бытового комплекса и операторской, благоустроена прилегающая территория.
Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства выступили дочерние компании Металлоинвеста — ООО «Городской институт проектирования метзаводов» и ООО «Рудстрой».
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