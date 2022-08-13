Металлоинвест завершил модернизацию склада нефтепродуктов Лебединского ГОКа

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Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, завершила модернизацию склада нефтепродуктов Лебединского горно-обогатительного комбината.

Производственный объект отвечает всем современным требованиям экологической и промышленной безопасности. Инвестиции Компании в проект составили 1 млрд рублей.

«Активная стадия строительства заняла почти полтора года. Применение при строительстве передовых технологий и материалов сводит к минимуму риски возникновения внештатных ситуаций и существенно снижает нагрузку на окружающую среду, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. — В скором времени склад нефтепродуктов будет запущен в промышленную эксплуатацию».

Все резервуары для хранения нефтепродуктов на складе заменены на новые. Они изготовлены из специальных конструкционных сталей, устойчивых к коррозии и температурным перепадам. Для дополнительной безопасности склад оснащён стационарными датчиками довзрывных концентраций, системами оповещения и пожаротушения.

Отгрузка ГСМ в автотопливозаправщики производится с применением автоматических наливных комплексов, оборудованных защитой от перелива.

Хранение, учёт и отгрузка ГСМ полностью автоматизированы. Управление процессами осуществляет один оператор.

В рамках реализации проекта выполнена реконструкция административно-бытового комплекса и операторской, благоустроена прилегающая территория.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства выступили дочерние компании Металлоинвеста — ООО «Городской институт проектирования метзаводов» и ООО «Рудстрой».