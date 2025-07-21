На Лебединском ГОКе завершён монтаж новой мельницы мокрого самоизмельчения

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На обогатительной фабрике Лебединского горно-обогатительного комбината (входит в состав компании «Металлоинвест») завершён монтаж новой мельницы мокрого самоизмельчения (ММС 9500×2900) производства «Уралмашзавода» (группа УЗТМ-КАРТЭКС).

Установка оборудования проведена в рамках программы модернизации предприятия. Новая мельница заменит отработавший свой ресурс агрегат и повысит производительность переработки руды. Благодаря увеличенному диаметру барабана (9,5 метров) производительность возрастёт на 5%, или в среднем на 3 тонны руды в час. Общий объём инвестиций в проект превысил 650 млн рублей, сообщили в пресс-службе Металлоинвеста.

«Железорудный концентрат — основа всей продуктовой линейки комбината, — отметил управляющий директор Лебединского ГОКа Сергей Напольских. — Обновление мельничного парка обогатительной фабрики — это дополнительные тонны концентрата, который нам нужен для стабильной работы. Важно, что это оборудование разработано отечественными инженерами-машиностроителями, нашими надёжными партнёрами. Это подтверждает высокий потенциал отечественной промышленности и укрепляет технологическую независимость отрасли».

Несмотря на увеличенные габариты, мельница сконструирована компактно, что позволило установить её на существующий фундамент без перестройки площадки. Строительно-монтажные работы выполнены в рекордные сроки — с апреля по июль 2025 года — силами специалистов комбината и подрядной организации «Рудстрой» (входит в «Металлоинвест»). На обогатительной фабрике Лебединского ГОКа сейчас работают 9 модернизированных мельниц ММС. Предприятие ежегодно производит около 20 млн тонн железорудного концентрата, который используется как для собственного производства окатышей, так и для поставок внешним потребителям.

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