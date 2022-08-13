Новый современный корпус открыли в больнице Мурманска
В Мурманском многопрофильном центре имени Н. И. Пирогова ФМБА России завершился капитальный ремонт одного из корпусов. Двухэтажное здание не использовалось 24 года. А после капремонта здесь получают помощь с различными заболеваниями, в том числе инфекционными.
Обновленный корпус на 45 пациентов обеспечивает не только лечение, но и надежную изоляцию для предупреждения распространения заболеваний. На первом этаже расположены 20 современных индивидуальных изоляционно-диагностических боксов, а на втором — 25 палат-полубоксов с многофункциональными кроватями, в том числе палаты интенсивной терапии с портативными аппаратами ИВЛ. Корпус рассчитан и на оказание помощи пациентам с ковидом.
Госпитализация заболевших в новый корпус будет происходить с направлением от лечащего врача и полисом ОМС.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/-XRNZ8koqhI
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