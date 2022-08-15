В Троицке в День физкультурника открыли стадион «Сатурн-плюс»

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В Троицке, 13 августа, после реконструкции торжественно открылся стадион «Сатурн-плюс».

Масштабные работы проведены на средства областного и муниципального бюджетов в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Общая смета составила более 70 миллионов рублей.

Отметим, что реконструкция стадиона была включена в два партийный проекта «Городская среда» и «Детский спорт». Теперь спортивный объект оснащен футбольном полем, овальным беговым треком с четырьмя легкоатлетическими дорожками с бесшовным резиновым покрытием, есть сектор для игры в стритбол, площадка для игры в волейбол, яма для прыжков в длину и хоккейная коробка. Обновлена трибуна для зрителей.

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