В Троицке в День физкультурника открыли стадион «Сатурн-плюс»
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В Троицке, 13 августа, после реконструкции торжественно открылся стадион «Сатурн-плюс».
Масштабные работы проведены на средства областного и муниципального бюджетов в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Общая смета составила более 70 миллионов рублей.
Отметим, что реконструкция стадиона была включена в два партийный проекта «Городская среда» и «Детский спорт». Теперь спортивный объект оснащен футбольном полем, овальным беговым треком с четырьмя легкоатлетическими дорожками с бесшовным резиновым покрытием, есть сектор для игры в стритбол, площадка для игры в волейбол, яма для прыжков в длину и хоккейная коробка. Обновлена трибуна для зрителей.
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