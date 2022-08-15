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Спортивные объекты

В Троицке в День физкультурника открыли стадион «Сатурн-плюс»

 © media-1obl-ru.storage.yandexcloud.net

В Троицке, 13 августа, после реконструкции торжественно открылся стадион «Сатурн-плюс».

Масштабные работы проведены на средства областного и муниципального бюджетов в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Общая смета составила более 70 миллионов рублей.

Отметим, что реконструкция стадиона была включена в два партийный проекта «Городская среда» и «Детский спорт». Теперь спортивный объект оснащен футбольном полем, овальным беговым треком с четырьмя легкоатлетическими дорожками с бесшовным резиновым покрытием, есть сектор для игры в стритбол, площадка для игры в волейбол, яма для прыжков в длину и хоккейная коробка. Обновлена трибуна для зрителей.

 © i120.fastpic.org

 © i120.fastpic.org

https://chelyab...on-saturn-plyus

Источник: https://www.1obl.ru/news/sport/v-tr...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Челябинская область, Троицк, стадион
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