В поселках Челябинской области открылись стадионы с трибунами и тренажерами
В Сосновском округе Челябинской области состоялось торжественное открытие двух современных стадионов — в поселках Полетаево и Саргазы. На новых спортивных объектах будут проводиться тренировки юных спортсменов, в остальное время стадионы будут открыты для всех желающих.
На новым стадионе в Полетаево оборудованы площадки для футбола, волейбола, баскетбола и легкой атлетики. Также установлены уличные тренажеры, воркаут-зона и скейт-площадка. Для удобства спортсменов построено модульное здание с раздевалками, душевыми и туалетами. Просторные трибуны позволяют зрителям комфортно наблюдать за соревнованиями.
Стадион войдет в комплекс спортивных сооружений Полетаевской детско-юношеской спортивной школы, где занимаются около 300 детей. По словам директора учреждения Веры Абрамовой, новый спортобъект станет отличной базой для тренировок. Однако стадион будет открыт не только для спортсменов, но и для всех жителей поселка. В будущем здесь могут проводиться соревнования различного уровня.
В поселке Саргазы новый стадион построили рядом с общеобразовательной школой по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области». Раньше здесь было обычное футбольное поле, теперь — полноценный спортивный комплекс с легкоатлетическими дорожками, футбольным полем, тренажерами и воркаут-зоной. Для зрителей предусмотрена сборно-разборная трибуна. В дневное время стадион используется школьниками, а вечером — воспитанниками спортивных секций. Вне времени тренировок он открыт для всех желающих.
в настоящее время в поселке Рощино строится новый стадион, а в селе Кременкуль — крытый ледовый каток. Стадион в Рощино будет включать легкоатлетический комплекс, поле с искусственным покрытием, баскетбольную площадку и два силовых спортивных комплекса. На катке в Кременкуле будут раздевалки, медицинский кабинет, места для зрителей и даже кафе.
