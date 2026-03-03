После завершения капитального ремонта, длившегося более двух лет, Областная больница г. Троицк торжественно открыла обновленное здание родильного дома. Работы в важном для города медучреждении, построенного в 1970 году, стали возможны благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Модернизация учреждения затронула все ключевые аспекты, превратив его в современный медицинский комплекс, отвечающий самым высоким стандартам оказания акушерско-гинекологической помощи. Основной целью преобразований стало создание безопасной, технологичной и комфортной среды для матерей и новорожденных.

Ключевые изменения после реконструкции:— Тесные палаты уступили место просторным одноместным и двухместным помещениям, оформленным в современной эргономичной эстетике. Каждая палата оснащена современной сантехникой.— Установлена новая система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, которая гарантирует оптимальный микроклимат, чистоту воздуха и поддержание комфортной температуры, что критически важно для здоровья новорожденных и восстановления женщин.— В роддоме созданы специальные помещения для конфиденциальных консультаций, включая комнаты для поддержки грудного вскармливания и психологического сопровождения пациенток.— Ремонт также охватил рабочие зоны медицинского персонала, что способствует повышению эффективности работы и качества круглосуточного наблюдения за пациентами.Александра Николаева, и.о. главного врача Областной больницы г. Троицк:«Для нас открытие обновленного родильного дома — это долгожданное и знаковое событие. Мы получили не просто отремонтированные стены, а современную медицинскую инфраструктуру, которая позволяет в полной мере реализовать наш главный принцип — обеспечение максимальной безопасности и здоровья матери и ребенка. От лица всего коллектива выражаю признательность министерству здравоохранения Челябинской области и администрации города Троицка за всестороннюю поддержку и содействие в завершении этого важного проекта».Символичное начало. Первым ребенком, родившимся в обновленном роддоме 23 февраля, стал мальчик Владимир. Его родители, Екатерина и Дмитрий Соболевы, сами являются уроженцами этого роддома, что подчеркивает преемственность поколений и особую историческую связь учреждения с жителями Троицка.Напомним, в 2025 году стартовал новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он стал преемником нацпроекта «Здравоохранение».

https://vk.com/...-159405061_7422