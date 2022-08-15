В Калининградской области завершен ремонт еще одной дороги
Речь идет о 40-километровом участке трассы «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман».
Ремонт дороги проводился в два этапа. В прошлом году отремонтировали участок, который начинается от Знаменска, проходит через поселки Гордое, Суходолье, Черепаново, Ново-Бобруйск, Перевалово и до Гусево. В этом году продолжили работы до пересечения с трассой Черняховск-Крылово.
Из-за большой протяженности дороги — 225 км, ее ремонт проводится поэтапно. За четыре года отремонтировано почти 100 километров.
Источник: https://gov39.ru/press/316536/
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