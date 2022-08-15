Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

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Хлеборобы Ростовской области завершили уборку ранних зерновых. Основной донской каравай небывалый — собрано более 14,5 млн тонн. Это почти на 2 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Также ростовчане превысили рекорд 2017 года, когда в области было собрано 13,46 млн тонн зерна.

Средняя урожайность в 2022 году составила 42,2 ц/га. Самая высокая урожайность в регионе было получена земледельцами Мясниковского района — 63 центнера с гектара.

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По информации регионального правительства, такого урожая ранних зерновых ранее не собирал ни один регион страны. Определены районы-лидеры по сбору урожая: Сальский район — 846 тыс. тонн зерновых; Зимовниковский — 823 тыс. тонн; Зерноградский — 715 тыс. тонн.

Почти на 93% урожай этого года состоит из продовольственного зерна.

В уборочной компании приняли участие 12,5 тыс. комбайнов, более 13 тыс. грузовых машин и 29 тыс. тракторов.

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