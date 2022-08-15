Начат выпуск бронеавтомобиля «Ахмат»
Предприятие «Ремдизель» представил новый 10-местный бронеавтомобиль «Ахмат» на форуме «Армия-2022».
"Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна», — рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.
«Тайфун» — серия бронеавтомобилей повышенной защищённости, которые предназначены для перевозки личного состава в зоне боевых действий. Одним из главных преимуществ такого рода техники является хорошая защищённость от мин.
По словам Зараховича, в «Ахмате» сочетаются одновременно высокий уровень защиты и простота производства — по сравнению с «Тайфунами», новые бронемашины производятся в 7-10 раз быстрее. Это позволит производить их крупными партиями и быстро. Кроме того, при сборке используются только российские комплектующие.
Новый бронеавтомобиль создан с учётом опыта реальных боевых действий.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
15.08.2221:06:10