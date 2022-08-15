Начат выпуск бронеавтомобиля «Ахмат»

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Предприятие «Ремдизель» представил новый 10-местный бронеавтомобиль «Ахмат» на форуме «Армия-2022».

"Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищённой техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка… Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна», — рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

«Тайфун» — серия бронеавтомобилей повышенной защищённости, которые предназначены для перевозки личного состава в зоне боевых действий. Одним из главных преимуществ такого рода техники является хорошая защищённость от мин.

По словам Зараховича, в «Ахмате» сочетаются одновременно высокий уровень защиты и простота производства — по сравнению с «Тайфунами», новые бронемашины производятся в 7-10 раз быстрее. Это позволит производить их крупными партиями и быстро. Кроме того, при сборке используются только российские комплектующие.

Новый бронеавтомобиль создан с учётом опыта реальных боевых действий.

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