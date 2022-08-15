Сызранский НПЗ перевел основные процессы на катализаторы производства «Роснефти»
Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть») перевел технологические установки производства водорода, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и гидроочистки вакуумного газойля на использование катализаторов производства Компании. Данный проект разработан «Всероссийским научно-исследовательским институтом по нефтепереработке» (АО «ВНИИ НП»), также входящим в периметр «Роснефти».
В рамках корпоративной программы по импортозамещению на 8 технологических установках завода импортные катализаторы и защитные слои заменены на катализаторы Ангарского завода катализаторов, Новокуйбышевского завода катализаторов и «РН-Кат».
"Роснефть" уделяет особое внимание разработке современных технических решений и внедрению инноваций во всех сферах деятельности для повышения конкурентоспособности Компании. «Роснефть» — один из лидеров рынка производства катализаторов.
Всего с начала года на Сызранском НПЗ загружено более 30 тонн катализаторов производства предприятий «Роснефти». Катализаторы компании не уступают лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходят их.
Промышленные испытания катализатора гидроочистки вакуумного газойля производства ООО «РН-Кат» Компания проводила именно на Сызранском НПЗ. Собственный катализатор гидроочистки вакуумного газойля продемонстрировал активность на уровне лучших мировых образцов. Низкая начальная температура эксплуатации обеспечила более продолжительный межрегенерационный цикл по сравнению с использовавшимися ранее импортными катализаторами.
В современной нефтепереработке катализатор — ключевой элемент технологического процесса, одновременно один из самых наукоемких и технологичных в нефтепереработке.
Катализаторы защитного слоя позволяют удалять из сырья механические примеси и тяжелые металлы, благодаря чему возрастает срок службы катализаторов основных технологических процессов, обеспечивающих производство конечных продуктов с высокими экологическими характеристиками.
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